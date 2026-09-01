El mercadillo ideal para visitar en Zaragoza el domingo 6 de septiembre: flores, mascotas, talleres y DJs

El barrio del Gancho florecerá más que nunca a partir de este fin de semana.

El domingo 6 de septiembre se inaugurará el Mercado de Flores y Mascotas 'El Jardín del Gancho', una cita que, a partir de este día, se celebrará en la plaza José María Forqué una vez al mes.

La intención, tal y como lo avanzó la alcaldesa Natalia Chueca durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, es revitalizar esta zona de la ciudad a través de una nueva programación de cultura y ocio en el barrio.

"Queremos que esta zona recupere su luz, su dinamismo y se consolide como un polo de atracción amable, seguro y lleno de vida para todos los zaragozanos" , ha asegurado esta mañana el concejal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, quien ha dado a conocer los primeros detalles del proyecto.

"Vamos a hacer realidad una iniciativa que nació de los propios vecinos y lo vamos a hacer en el corazón del Gancho, revitalizando esta zona de la ciudad con un mercado periódico que estamos convencidos de que atraerá a muchos zaragozanos y visitantes este otoño", ha afirmado.

El evento se celebrará un domingo al mes, en horario de 11:00 a 15:00 horas. Aparte de la cita de este 6 de septiembre, ya hay fecha para las dos siguientes que serán el 4 de octubre y el 8 de noviembre.

Programación

La programación está diseñada para retener al público en la zona y generar un ambiente festivo gracias a la música de DJ que amenizarán la jornada.

Además, los asistentes podrán participar de forma activa en talleres florales y actividades familiares diseñadas para todas las edades, y recorrer instalaciones artísticas y rincones fotográficos creados específicamente para invitar a redescubrir la ciudad desde otra mirada.

Habrá además partidas de ajedrez organizadas por la Asociación Artística Aragonesa.

Un pilar fundamental de este proyecto es su integración total del universo de los animales de compañía. Se dedicará una zona exclusiva y segura que contará con expositores especializados en alimentación, accesorios, productos artesanales y bienestar animal, incluyendo también áreas de descanso y puntos de agua.

Además, estarán presentes protectoras que venderán productos para recoger fondos.

"Cada actividad, cada puesto y cada visitante que se acerque a la plaza José María Forqué estará contribuyendo directamente a tejer comunidad, apoyando al comercio de proximidad y demostrando que la revitalización de Zamoray-Pignatelli y del barrio del Gancho es, y será, un éxito colectivo", ha concluido.

Un "jardín urbano efímero"

Bajo el concepto de crear un "jardín urbano efímero", el mercado, que contará con veinte puestos, nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro periódico donde la naturaleza, el comercio y la cultura urbana se unen para dar vida al barrio.

Esta novedosa propuesta bebe directamente de los grandes y exitosos mercados florales de Europa.

Para lograr esa atmósfera acogedora que invita a quedarse, el recinto contará con un diseño cuidado al detalle, fusionando una estética artesanal a través de puestos de madera de inspiración tradicional, con una abundante decoración natural protagonizada por elementos vegetales, sombrillas y textiles en tonos neutros.

Todo ello se vertebrará bajo un diseño plenamente accesible, con una distribución pensada para generar un recorrido fluido que favorezca el paseo y la interacción continua entre visitantes y expositores.

"El proyecto busca trasladar a Zaragoza el encanto de los tradicionales mercados florales europeos y completar la oferta de los mercados que ya existen en la ciudad y que contribuyen a revitalizar nuestros barrios. En esta ocasión, esta cita dignificará el espacio público de Zamoray-Pignatelli, de la mano del comercio urbano", ha indicado Gimeno. El mercado está concebido como una experiencia de ocio completa que va mucho más allá de la compraventa.