El Ayuntamiento de Zaragoza elabora un nuevo plan de movilidad por las obras: "Queremos evitar las molestias con la vuelta al cole"

Las obras de la plaza San Miguel de Zaragoza siguen con los mismos plazos que hasta ahora. Es decir que, como ya se avanzó hace unas semanas, los trabajos finalizarán, previsiblemente, para las Fiestas del Pilar.

Así lo ha asegurado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, este martes durante una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento, durante la que también ha informado de que esta misma mañana ha tenido lugar una reunión con el equipo municipal para evaluar la movilidad en las distintas actuaciones que están teniendo lugar en la ciudad.

"Estamos especialmente atentos porque somos conscientes de que, mientras estemos en este periodo de obras, va a haber molestias. Por eso mismo, y teniendo en cuenta la vuelta al cole y al trabajo, estamos planeando cambios en la movilidad en estos puntos como el Portillo y la plaza San Miguel", ha confirmado el edil.

En este sentido, ha apelado a "la generosidad infinita y a la confianza" de los vecinos porque, tal y como lo ha recordado Serrano, "las calles que se están arreglando servirán para mejorar la ciudad".

Movilización por Ceuta

Serrano ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza se ha sumado al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en solidaridad y apoyo por Ceuta.

Así, este miércoles a las 20:00 horas tendrá lugar una concentración frente a la fachada del consistorio, en la plaza del Pilar, a la que se espera que se sumen "todos los ciudadanos".

"Lo que está sucediendo en Ceuta nos preocupa y afecta a todos. Es una cuestión de solidaridad y de apoyo a nuestros vecinos ceutíes, que necesitan saber que estamos con ellos", ha declarado.

Además, este miércoles por la mañana se colocará una pancarta en la fachada del Ayuntamiento en solidaridad con la Ciudad Autónoma, un acto institucional al que "todos los grupos están invitados".

La portavoz de Vox, Eva Torres, ha confirmado esta mañana que su partido "va a estar ahí apoyando al pueblo de Ceuta y manifestando su total desacuerdo por una política destructiva que pone en riesgo la soberanía nacional".

La coordinadora Antifascista de Zaragoza ha convocado también una movilización a la misma hora este miércoles, aunque con una ubicación y motivo distinto. En este caso, el punto de encuentro será frente al Paraninfo bajo el lema de "Barrios organizados contra el fascismo y el racismo".

Una cita ante la que Serrano ha manifestado su rechazo ya que, a su modo de verlo, el llamamiento de la FEMP es "pacífico y no se puede ligar con el racismo".

"Si insinúan que el pueblo de Ceuta es un pueblo racista, no puedo estar más lejos de ese planteamiento. Son ejemplo de integración y solidaridad. Asociar racismo a la situación que está viviendo en esta Ciudad Autónoma es utilizarla de manera artera", ha expuesto.