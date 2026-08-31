El nuevo centro deportivo de Zaragoza abrirá en primavera de 2027: piscinas, gimnasio y pabellón para 40.000 vecinos

La alcaldesa de Zaragoza visita las obras del nuevo centro deportivo de Valdespartera. Miguel G. García

Las obras del futuro Centro Deportivo Municipal Sur, en Valdespartera, avanzan a buen ritmo y ya permiten hacerse una idea de las dimensiones del proyecto.

La previsión del Ayuntamiento es que las instalaciones puedan abrir sus puertas a finales de la primavera de 2027.

El complejo se construye sobre una parcela de 26.600 metros cuadrados situada al final del gran bulevar de Valdespartera.

Será uno de los grandes equipamientos deportivos de esta zona de Zaragoza y está pensado para dar servicio a más de 40.000 vecinos de los barrios del sur.

Por ahora, el proyecto ya ha dejado atrás una de las fases más importantes de la construcción.

Visita a las obras del polideportivo de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Miguel G. García

Durante una visita realizada este lunes, 31 de agosto, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha comprobado que ya se han completado las infraestructuras subterráneas, incluida la red de saneamiento, y la cimentación del edificio principal hasta la cota cero. La inversión ejecutada alcanza ya los 2 millones de euros.

Pero hay otro detalle que permite visualizar cómo será el futuro centro. Sobre el terreno ya se distingue el gran hueco que ocupará uno de los vasos de las piscinas exteriores de verano.

Un gran complejo deportivo

El futuro Centro Deportivo Municipal Sur tendrá más de 8.650 metros cuadrados construidos y estará formado por dos edificios principales. Uno de ellos albergará un pabellón polideportivo multidisciplinar con capacidad para unos 800 espectadores.

Será un espacio preparado para deportes como baloncesto, voleibol y fútbol sala.

Obras del centro deportivo de Valdespartera. Miguel G. García

Además, tendrá un marcado carácter deportivo y comunitario. Durante el 65% del horario de apertura, el pabellón podrá ser utilizado gratuitamente por colegios, equipos y entidades deportivas que determine el Ayuntamiento.

El segundo edificio concentrará buena parte de la oferta de salud y bienestar.

Habrá piscinas cubiertas, salas de actividades, gimnasio, espacios de fitness, ludoteca y spa. También se habilitarán vasos interiores para nado libre, cursillos y diferentes actividades acuáticas.

Y en verano llegará uno de los grandes atractivos del complejo.

La zona exterior contará con 858 metros cuadrados de lámina de agua, repartidos en tres vasos, además de una pradera verde de 2.816 metros cuadrados, zonas de descanso y espacios de restauración.

Casi 18 millones de inversión

El proyecto supone una inversión global cercana a los 18 millones de euros. La mayor parte será asumida por Enjoy, compañía que se encargará posteriormente de la gestión y explotación del centro. El Ayuntamiento aportará 5,5 millones de euros, mientras que la concesionaria abonará además un canon de dos millones de euros.

El terreno, eso sí, continuará siendo de titularidad municipal. Una vez finalice la concesión, el complejo revertirá al patrimonio del Ayuntamiento.

El diseño también incorpora medidas para reducir el impacto ambiental. El centro contará con energías renovables, sistemas de reutilización de agua, iluminación eficiente, ventilación natural y aerotermia.

Si los plazos se mantienen, Valdespartera estrenará en la primavera de 2027 un enorme espacio dedicado al deporte, las piscinas y el bienestar. Un equipamiento que llega para acompañar el crecimiento de los barrios del sur y que, a la vista del avance de las obras, empieza ya a dejar de ser un proyecto sobre el papel.