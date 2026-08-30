Juan Ortega, Roca Rey y Aarón Palacio, en hombros en un gran espectáculo con un histórico 'no hay billetes' en Tarazona

Juan Ortega, Andrés Roca Rey, y el aragonés Aarón Palacio han salido en hombros en el tercer festejo de la Feria de San Atilano, de Tarazona, después de repartirse nueve orejas y dos rabos de un gran encierro de Jandilla, cuyo primer estado fue premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre.

Ha sido un gran espectáculo, celebrado con un histórico cartel de 'no hay billetes', que no se ponía en esta plaza desde el año 1963.

Juan Ortega paseó tres orejas, dos del excelente animal que abrió plaza y una más del cuarto, después de desplegar toda su torería y naturalidad manejando los trastos.

Un ciclón fue Roca Rey, quien demostró su estatus de máxima figura, en una tarde pletórica de capacidad y ambición en la que obtuvo cuatro orejas y un rabo.

Aarón Palacio, por su parte, dio la cara y mostró su proyección ante sus paisanos. Cortó un rabo del tercero, y no pudo rematar su tarde en el sexto, porque el animal se lesionó en el último tercio.

En las gradas se reunieron numerosos rostros conocidos, desde el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, o el alcalde, Toño Jaray, pasando por empresarios como Jorge Villaroya, presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, o Ignacio Abad, de Tecnydeck. Todos ellos quisieron acompañar una tarde más al empresario turiasoniense Juan Vera.