Triple puerta grande para los "banderilleros de oro" en el inicio de la Feria de Tarazona: salida a hombros y siete orejas

Antonio Ferrera, David Fandila El Fandi y Manuel Escribano han salido en hombros en el primer festejo de la Feria de San Atilano de Tarazona.

Los tres espadas se han repartido un total de siete orejas de un encierro de Fuente Ymbro remendado con un sobrero de Jandilla que saltó al ruedo en quinto lugar.

Los tres espadas han entretenido al público zaragozano, que ha ocupado dos tercios del aforo del coso y ha disfrutado especialmente con los tercios de banderillas, cubiertos de modo variado y versátil por la terna de matadores, que han mostrado sus habilidades con los palitroques.

Con dos tercios de plaza cubiertos se han lidiado toros de Fuente Ymbro y un sobrero (5º) de Jandilla.

El resultado ha sido el siguiente: Antonio Ferrera, oreja y oreja; David Fandila El Fandi, silencio y dos orejas; Manuel Escribano, oreja y dos orejas.