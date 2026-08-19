Ayuntamiento y Diputación de Zaragoza se tienden la mano para solucionar el conflicto de los barrios rurales

El conflicto entre Ayuntamiento de Zaragoza y Diputación Provincial por el convenio de los barrios rurales está cerca de poder solucionarse.

Ambas instituciones han acordado intercambiar informes técnicos en los próximos días para intentar resolver las discrepancias sobre el convenio de los barrios rurales 2021-2024, en el que parten, en todo caso, de puntos de vista "muy distantes, antagónicos".

Así lo ha transmitido el consejero municipal de Participación, Alfonso Mendoza, quien ha explicado que ambas instituciones mantienen posiciones enfrentadas respecto a la ejecución del convenio, con la DPZ reclamando al Ayuntamiento dos millones de euros, mientras que el Consistorio reclama cuatro millones a la administración provincial por incumplimiento del acuerdo.

"La Diputación Provincial no cumplió con el acuerdo 21-24, en el que dejó de ingresar la última anualidad", ha asegurado el consejero.

Por su parte, la institución provincial ha venido reprochando al Ayuntamiento la baja ejecución de las obras recogidas en este convenio.

El consejero municipal ha subrayado que el Ayuntamiento ha cumplido íntegramente con sus obligaciones, habiendo ejecutado "el 100% de las obras a las que nos comprometimos" y garantizando que "el 100% del dinero que la Diputación Provincial transfirió al Ayuntamiento para hacer obras en los barrios ha sido ejecutado en obras".

Mendoza ha insistido en que estas obras "son realmente visitables porque son obras que están hechas".

Respecto al período de ejecución, Mendoza ha aclarado que "hay discrepancias en cuanto al periodo en el que deberían de haberse cumplido", pero ha defendido que "el periodo de validez, el periodo de duración del convenio son cuatro años" y que la Diputación "tenía la obligación de ingresar cuatro millones por anualidad".

El consejero ha subrayado que "el Ayuntamiento de Zaragoza, como recoge el propio convenio, era certificar que esas anualidades han sido ingresadas en el presupuesto municipal y que nosotros hemos cumplido".

Mendoza ha destacado que la reunión ha transcurrido "con un talante muy constructivo" y ha aplaudido que hayan encontrado la manera de acercar posturas, que cree que han abierto "un espacio para el acuerdo" que permitirá avanzar en la resolución del conflicto.

Un nuevo convenio

Ambas instituciones también han mostrado acuerdo sobre la necesidad de elaborar un nuevo convenio para los próximos años.

"Entendemos que, como no puede ser de otra manera, tiene que haber un nuevo convenio que recoja las formas de colaboración entre ambas instituciones", ha señalado Mendoza, quien ha añadido que "los barrios se vean beneficiados de esta aportación de la Diputación Provincial para poder equilibrar muchas veces estas infraestructuras".

El consejero ha avanzado que en la elaboración del nuevo convenio se abordarán cuestiones como "el periodo de duración del nuevo convenio, la forma de ejecución de las obras, si hay una gestión conjunta o no de esa ejecución".

"Nosotros queremos que quede claro, uno, nuestra predisposición a elaborar ese convenio, dos, no vamos a cejar en defender los intereses de los barrios rurales", ha subrayado.

Mendoza ha puesto de relieve que el Ayuntamiento de Zaragoza no solo ha ejecutado el convenio 2021-2024, sino que "durante el año 25 se ejecutó el 100% de la partida que en el presupuesto municipal estaba destinada a los barrios rurales", y ha informado de que "en el año 26 también hay dos millones de euros y que, por supuesto, esos dos millones de euros serán ejecutados en su totalidad siempre en obras".

El consejero ha resumido el resultado de la reunión destacando que existe "buena voluntad para poder llegar a acuerdos, defensa de los intereses municipales, que son los intereses de los vecinos y de los barrios rurales", y ha manifestado que el acuerdo abierto permitirá "cerrar el convenio 21-24 y, por supuesto, interés para elaborar un nuevo convenio que nos permita salir de este impás".

Finalmente, ha enfatizado que el objetivo es "volver a la senda de la colaboración institucional como venía siendo", tras resolver las discrepancias que han marcado la ejecución del convenio 2021-2024 entre ambas administraciones.