El mercadillo ideal para visitar en Zaragoza a partir de septiembre: flores, mascotas, DJs y Food Trucks

La plaza José María Forqué tendrá un nuevo Mercado de Flores y Mascotas a partir de septiembre.

La concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha detallado que este proyecto se celebrará el primer domingo de cada mes, en horario de 11:00 a 15:00.

El objetivo es revitalizar la zona de Zamoray-Pignatelli.

Se trata de uno de los proyectos que avanzó la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante el Debate del Estado de la Ciudad el pasado mes de julio.

Bajo el concepto de crear un "jardín urbano efímero", el mercado nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro periódico donde la naturaleza, el comercio y la cultura urbana se unen para dar vida al barrio.

El mercado está concebido como una experiencia de ocio completa que va mucho más allá de la compraventa. La programación está diseñada para retener al público en la zona y generar un ambiente festivo gracias a la música en directo y las sesiones de DJ que amenizarán la jornada.

Además, los asistentes podrán disfrutar de una rica oferta gastronómica en un área equipada con Food Trucks, participar de forma activa en talleres florales y actividades familiares diseñadas para todas las edades, y recorrer instalaciones artísticas y rincones fotográficos creados específicamente para invitar a redescubrir la ciudad desde otra mirada.

Inspiración europea

Esta novedosa propuesta bebe directamente de los grandes y exitosos mercados florales de Europa. Para lograr esa atmósfera acogedora que invita a quedarse, el recinto contará con un diseño cuidado al detalle, fusionando una estética artesanal a través de puestos de madera de inspiración tradicional, con una abundante decoración natural protagonizada por elementos vegetales, sombrillas y textiles en tonos neutros.

Todo ello se vertebrará bajo un diseño plenamente accesible, con una distribución pensada para generar un recorrido fluido que favorezca el paseo y la interacción continua entre visitantes y expositores.

"Nuestra intención es trasladar a Zaragoza la magia de los tradicionales mercados florales europeos, creando un entorno de convivencia donde la naturaleza y el comercio urbano se den la mano para dignificar el espacio público de Zamoray-Pignatelli" , ha señalado Gaudes.

Universo de animales

Un pilar fundamental de este proyecto es su integración total del universo de los animales de compañía. Se dedicará una zona exclusiva y segura que contará con expositores especializados en alimentación, accesorios, productos artesanales y bienestar animal, incluyendo también áreas de descanso, puntos de agua y asesoramiento profesional.

"Zaragoza es una ciudad amiga de los animales. Era fundamental que este nuevo foco de actividad integrara a las mascotas como lo que son: un miembro más de nuestras familias, dotándoles de un entorno seguro en el que también puedan disfrutar del barrio", ha afirmado la consejera de Medio Ambiente y Movilidad.

En definitiva, el Mercado de Flores y Mascotas aspira a ser una herramienta de transformación urbana que deje huella edición tras edición. Sus objetivos a corto y medio plazo pasan por aumentar el flujo de visitantes, favorecer el consumo en la hostelería local e impulsar el talento emprendedor del territorio.

"Cada actividad, cada puesto y cada visitante que se acerque a la plaza José María Forqué estará contribuyendo directamente a tejer comunidad, apoyando al comercio de proximidad y demostrando que la revitalización de Zamoray-Pignatelli y del barrio del Gancho es, y será, un éxito colectivo", ha concluido Tatiana Gaudes.