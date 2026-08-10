Zaragoza se prepara para el eclipse con refuerzo de la seguridad: cortes de tráfico y control del aforo en los puentes

Zaragoza ya ha activado la cuenta atrás para vivir el eclipse total de sol. La capital aragonesa es uno de los privilegiados puntos en el que se podrá ver con totalidad y la ciudad se prepara para acoger a miles de visitantes que se agolparán para disfrutar de él.

Así, la capital ya se encuentra con casi una ocupación total en sus establecimientos hoteleros con una gran presencia de público internacional (57%).

Para que los visitantes y los ciudadanos tengan una experiencia positiva de este fenómeno, Zaragoza ha desplegado un dispositivo especial de seguridad, movilidad, servicios públicos y programación cultural.

Se va a establecer un Puesto de Mando Avanzado que se ubicará en la sala de crisis del parque 1 y se activará el Plan Municipal de Emergencias por grandes aglomeraciones.

El dispositivo va a suponer el corte al tráfico en los puentes sobre el río Ebro. El Puente de Piedra va a estar cortado al tráfico desde las 8.00 y el Puente de la Almozara, Puente de Santiago y Puente del Pilar (hierro) lo harán a partir de las 16.00.

Además, la pasarela del Voluntariado permanecerá cerrada al tránsito peatonal durante el dispositivo de seguridad.

Todos los puentes contarán con un aforo máximo, que se cerrará en el caso de llegar a su tope de ocupación.

Si bien la concejal de Turismo, Sara Fernández, ha alertado que los puentes no es un punto ideal para la observación a causa de las sombras que generan los edificios.

Así ha recomendado acudir a otros puntos con mayor espacio como la explanada de Valdespartera o Parking Sur de la Expo. En este punto donde se suele celebrar el mercadillo los miércoles también se ha cancelado su apertura y será reubicado en otra fecha.

"Es importante informarse bien antes del eclipse donde es mejor verlo para evitar desplazamientos de última hora", ha incidido Sara Fernández.

El dispositivo municipal incorporará también medidas específicas de movilidad y seguridad vial durante la tarde del eclipse, especialmente en la franja comprendida entre las 20.00 y el encendido del alumbrado público.

Durante ese periodo, la velocidad máxima en todo el término municipal de Zaragoza quedará limitada a 30 kilómetros por hora y será obligatorio circular con las luces de cruce encendidas.

Refuerzo de limpieza

Para devolver la normalidad a la ciudad, y una vez finalizado el eclipse, los servicios de limpieza desplegarán un operativo especial.

En la plaza del Pilar, el servicio se refuerza los días 12 y 13 de agosto en turnos de tarde y noche en labores de recogida, barrido y baldeo.

En el caso del recinto ferial de Valdespartera, en el aparcamiento de caravanas y el entorno del barrio, este servicio de limpieza ya está en marcha desde el sábado pasado y se prolongará hasta el viernes día 14 de agosto, así como el refuerzo de contenedores.

En el caso del parking Sur de la Expo, campus Río Ebro, campos de la Federación Aragonesa de Fútbol, calle Luciano Gracia y antiguo ferial, habrá medios extraordinarios tras el eclipse, en caso de que se produzca una afluencia numerosa.

También se ubicarán puntos de recogida selectiva adicionales en el entorno de los puentes sobre el Ebro.

"Somos conscientes de que vamos a recibir a miles de turistas, muchos de ellos van a visitar Zaragoza por primera vez y queremos que se lleven una buena imagen", ha indicado Fernández.

Programación cultural

Por lo que más allá del dispositivo de seguridad y limpieza, el Ayuntamiento de Zaragoza ha preparado una programación especial con conciertos en la plaza del Pilar durante los tres días.

Los conciertos se celebrarán del 10 al 12 de agosto en un escenario ubicado junto a la fuente de Goya, al caer la noche. Así, tocarán The Cucumbers, Starkytch Pinchadiscos y Cocktail Tributov.

Asimismo, Zaragoza Turismo desplegará una programación especial entre el 7 y el 16 de agosto (excepto el día 12), con visitas guiadas, recorridos por el casco histórico y la ribera del Ebro y servicios dirigidos también al público internacional y familiar.

Aparcamiento gratuito de autocaravanas

Además, el Ayuntamiento de Zaragoza ha habilitado en el Recinto Ferial de Valdespartera un aparcamiento gratuito y vigilado para caravanas, autocaravanas y furgonetas camper homologadas, con capacidad para 1.300 vehículos. De momento, se han registrado 135 reservas.

Las plazas pueden reservarse en https://www.zaragoza.es/sede/portal/zaragoza-eclipsa/caravanas, donde se generará un código QR para controlar los accesos.