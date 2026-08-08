Zaragoza, premiada en los 'Óscar del diseño' por su marca turística: "Es un importante reconocimiento internacional"

Imagen de archivo de la presentación de la marca turística de Zaragoza Ayto Zaragoza

Zaragoza está en lo alto de los 'Óscar del diseño' tras ser premiada con dos galardones Red Dot Design por la nueva marca turística de Zaragoza.

El concepto "Zaragoza, la ciudad donde todo sucede" ha obtenido dos premios Red Dot Design en la edición de 2026 del Red Dot Award: Brands & Communication Design, uno de los certámenes internacionales más prestigiosos del sector y considerado como los "Óscar del diseño".

La identidad ha sido distinguida en dos categorías diferentes: "Brand Design Identity. Branding Project", dedicada a los proyectos de construcción e identidad de marca, y "Corporate Design Identity. Concept and Visual System for Promoting Tourism", que reconoce el concepto y el sistema visual desarrollado específicamente para la promoción turística.

Según señalan en un comunicado de prensa desde el Ayuntamiento, este doble galardón supone un importante reconocimiento internacional para la estrategia de comunicación y posicionamiento turístico de Zaragoza y avala la calidad, la coherencia y la versatilidad de una identidad concebida para reforzar la proyección exterior de la ciudad.

Los trabajos presentados han sido evaluados por un jurado internacional formado por 30 especialistas procedentes de los ámbitos del diseño, la ciencia, los medios de comunicación y la consultoría.

Los dos premios Red Dot se suman a la reciente designación de la marca turística de Zaragoza como finalista en la categoría de Marca de los European Design Awards 2026, uno de los principales reconocimientos europeos en el ámbito del diseño gráfico y la comunicación visual.

Una ventana en forma de Z

La marca turística premiada fue presentada por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en septiembre de 2025.

Su identidad se articula alrededor de una ventana con forma de Z, concebida para mostrar los atractivos, experiencias y acontecimientos de la ciudad y proyectarla como un gran escenario en el que conviven historia, patrimonio, cultura, gastronomía y creatividad.

Acompañada por el lema "Aquí y ahora" y enmarcada en el concepto "Zaragoza, la ciudad donde todo sucede", la propuesta va más allá de un logotipo.

La identidad busca consolidar la presencia de Zaragoza en los mercados turísticos nacionales e internacionales, generar orgullo local y transmitir la personalidad de una ciudad con más de 2.000 años de historia, marcada por su legado romano, islámico, mudéjar, barroco e ilustrado, pero también vibrante, abierta y creativa.

La construcción de la marca la realizó el diseñador David Ruiz, en un proceso creativo que incorporó talento local y en el que participaron diseñadores como Miguel Frago.

El Red Dot Design Award cuenta con más de 70 años de trayectoria. Sus orígenes se remontan a 1955 y, en la actualidad, el distintivo Red Dot está reconocido internacionalmente como un sello de alta calidad en el ámbito del diseño.