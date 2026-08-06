El PSOE denuncia el estado de conservación del puente de Piedra y exige a Chueca que actúe "de forma urgente"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Gómez Gámez, ha denunciado este jueves que el Gobierno de Chueca "sigue sin intervenir en el Puente de Piedra".

El edil ha denunciado que ya han pasado "cinco meses después de que la portavoz socialista, Lola Ranera, alertara públicamente del estado de conservación de este elemento patrimonial y de que el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, anunciara horas después actuaciones en los puentes de Zaragoza".

Los socialistas critican así que, transcurrido este tiempo, "no se ha efectuado ningún tipo de trabajo", lo que consideran una nueva muestra del "desinterés" de Chueca por la conservación del patrimonio histórico y monumental de Zaragoza.

Gómez Gámez ha criticado que los puentes de la ciudad continúan "sin recibir la atención necesaria".

Asimismo, ha denunciado que durante el pasado ejercicio "no se ejecutó prácticamente ninguna de las partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento de los puentes". Una circunstancia que ha calificado de "falta de seriedad y de respeto tanto hacia el patrimonio de la ciudad como hacia los miles de ciudadanos que utilizan diariamente el Puente de Piedra".

En este sentido, el PSOE exige al Gobierno de Chueca que "deje de reaccionar únicamente tras las denuncias de la oposición y ponga en marcha una planificación para el mantenimiento de estas infraestructuras municipales".

Respuesta municipal

Por su parte, el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha mostrado su perplejidad ante las declaraciones de un partido que "durante su gobierno, perpetró el ataque más flagrante al Puente de Piedra poniendo en riesgo este Bien de Interés Cultural de casi 600 años para que pudieran pasar, de forma temporal los famosos barcos de la Expo".

"Otra ruina 'made in' PSOE que le costó más de 6 millones de euros a los zaragozanos para hacer el más espantoso de los ridículos", ha denunciado.

El consejero ha desmentido la afirmación de que ese plan no se esté ejecutando. "El portavoz del partido de las mentiras falta gravemente a la verdad cuando dice que no se ha ejecutado ni un euro de mantenimiento de puentes en el ejercicio pasado. En el año 2025 se ejecutó al cien por cien de la partida de 450.000 euros. Mientras el Partido Socialista en el año 2014 le dedicó 54.000 euros al mantenimiento de todos los puentes de la ciudad", ha reclamado.

"En el caso del Puente de Piedra, nuestro plan contempla 750.000 euros y la necesaria tramitación ya está en marcha. En noviembre presentamos nuestro Plan de Puentes con 7,2 millones de euros destinados al de Hierro, Piedra, Voluntariado, Cogullada y la desembocadura del Huerva. Vamos a mejorar la salud de estas estructuras de manera muy relevante, además del enorme trabajo del Servicio de Conservación de Infraestructuras con sus revisiones periódicas de las 131 instalaciones de este tipo, una labor que los socialistas se empeñan en desprestigiar", ha continuado.

Por último, Serrano ha considerado que "la demagogia sigue siendo una fiel compañera de la oposición, que lleva sufriendo unos años en los que el Gobierno de Zaragoza se pone manos a la obra, anuncia y ejecuta mientras que los socialistas más centrados en mentir para ocultar sus vergüenzas se pierden en su propio caos".