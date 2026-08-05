Zaragoza reduce las lanzaderas para llegar al Ibercaja Estadio ante el descenso a 1ª RFEF: serán 12 autobuses

El descenso a 1ª RFEF del Real Zaragoza supone muchos cambios. Entre ellos, la movilidad hacia el Ibercaja Estadio para ver los partidos en una liga menor.

La concejal de esta área en el Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha explicado que para este año las lanzaderas se reducirán a una sola, quedando únicamente la que parte desde Puerta del Carmen hacia el campo modular y con un total de 12 autobuses.

Con motivo de los partidos amistosos de pretemporada del sábado 8 de agosto y del viernes 21 de agosto, ambos programados a las 19.30, la lanzadera prestará servicio durante aproximadamente seis horas. Los autobuses comenzarán a circular dos horas antes del inicio del encuentro, a las 17.30, y continuarán funcionando hasta dos horas después de la finalización del partido, previsiblemente en torno a las 23.30 horas.

Se trata de una decisión que, dice, se ha tomado a raíz de lo observado durante la temporada pasada. "Esta era la lanzadera que más usos tenía y es la que, finalmente, se mantiene", ha asegurado.

Eso sí, esta tendrá una única parada, según Gaudes, en plaza Europapara dejar a algunos pasajeros.

La parada de la EM3 se ubicará el numero 7 del Paseo de María Agustín. Este transporte tendrá un recorrido directo que discurrirá por Paseo María Agustín, Plaza de Europa, Puente de la Almozara, avenida de José Atarés, calles Pablo Ruiz Picasso y María Zambrano hasta la terminal de la calle Luciano Gracia, junto al estadio.

En sentido de regreso, el itinerario partirá de Luciano Gracia y continuará por Gertrudis Gómez de Avellaneda, Pablo Ruiz Picasso, avenida de José Atarés, Puente de la Almozara y Plaza de Europa hasta finalizar en Paseo María Agustín.

Por otro lado, el refuerzo del tranvía se mantendrá intacto. El servicio se iniciará progresivamente dos horas antes del arranque del partido.

Así, se irán incorporando paulatinamente unidades tranviarias, ya sea en simple o en doble composición, hasta disponer en la línea un total de 20 unidades, el doble de las que prestan servicio habitual en esa franja horaria.

Cuando el partido se inicie, las unidades extra se retirarán a las cocheras de Parque Goya y volverán al servicio a la finalización del encuentro, para atender a los usuarios que salgan del estadio y acudan a la parada del tranvía.