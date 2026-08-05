La venta del Parque de Atracciones a Fenix Entertainment no será oficial "hasta mediados de septiembre"

La atracción Gran Tikal, en el Parque de Atracciones de Zaragoza. Parque de Atracciones de Zaragoza Parque de Atracciones de Zaragoza

La firma oficial de la venta de los activos de Morte de Parque de Atracciones SL-así como de la subrogación de la plantilla- por 1,4 millones de euros a Fenix Entertainment no podrá llevarse a cabo hasta "mediados de septiembre".

Según ha podido confirmar este diario, el pacto acordado entre el acreedor concursal y la empresa Argentina -o más bien la propuesta del cierre del concurso- deberá pasar primero por los juzgados para poder rubricarse el documento de manera oficial.

En este proceso hay "una serie de trámites, de traslados y de plazos que tienen que transcurrir" antes de finalizarse. Eso sí, lo previsible es que "al 90%" el acuerdo pueda salir adelante, pese a que materialmente no esté aprobado todavía hasta que lo valide el Juez.

La oferta -que asciende a un total de 1,4 millones- se cerró con la compra de las atracciones y otras instalaciones del complejo (que vienen a ser las oficinas y las cocinas) por 700.000 euros. Cifra a la que se le suma el coste por poner a punto las ferias (otros 300.000 euros) y la subrogación de la plantilla (que añade al total otro casi medio millón de euros).

Con esto, los argentinos absorberían el 20% que corresponde a Morte en la sociedad Moncayo Leisure, adjudicataria del concurso del nuevo proyecto del Parque de Atracciones.

Aunque este relevo de los trabajadores venía con una condición: ampliar dos meses más el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Una medida que primero debía recibir el visto bueno de los 64 empleados que iban a continuar en el parque. La plantilla, que lleva más de 100 días arrastrando esta situación, dijo que 'sí' -con el 85,71% de los votos- a alargar la medida hasta el 30 de septiembre (incluido).

Tras esto, la prolongación del ERTE debía pasar también el visto bueno del Juez. Aunque, a diferencia de las cuentas correspondientes a la liquidación, ya se ha autorizado. Este mismo martes se recibió el auto, según señalan desde la representación legal de los trabajadores.