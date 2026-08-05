La venta del Parque de Atracciones a Fenix Entertainment no será oficial "hasta mediados de septiembre"
La propuesta del cierre del concurso de acreedores deberá pasar primero por los juzgados antes de rubricarse oficialmente.
Más información: El 85% de los trabajadores del Parque de Atracciones vota a favor de prorrogar el ERTE hasta septiembre
La firma oficial de la venta de los activos de Morte de Parque de Atracciones SL-así como de la subrogación de la plantilla- por 1,4 millones de euros a Fenix Entertainment no podrá llevarse a cabo hasta "mediados de septiembre".
Según ha podido confirmar este diario, el pacto acordado entre el acreedor concursal y la empresa Argentina -o más bien la propuesta del cierre del concurso- deberá pasar primero por los juzgados para poder rubricarse el documento de manera oficial.
En este proceso hay "una serie de trámites, de traslados y de plazos que tienen que transcurrir" antes de finalizarse. Eso sí, lo previsible es que "al 90%" el acuerdo pueda salir adelante, pese a que materialmente no esté aprobado todavía hasta que lo valide el Juez.
La oferta -que asciende a un total de 1,4 millones- se cerró con la compra de las atracciones y otras instalaciones del complejo (que vienen a ser las oficinas y las cocinas) por 700.000 euros. Cifra a la que se le suma el coste por poner a punto las ferias (otros 300.000 euros) y la subrogación de la plantilla (que añade al total otro casi medio millón de euros).
Con esto, los argentinos absorberían el 20% que corresponde a Morte en la sociedad Moncayo Leisure, adjudicataria del concurso del nuevo proyecto del Parque de Atracciones.
Aunque este relevo de los trabajadores venía con una condición: ampliar dos meses más el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Una medida que primero debía recibir el visto bueno de los 64 empleados que iban a continuar en el parque. La plantilla, que lleva más de 100 días arrastrando esta situación, dijo que 'sí' -con el 85,71% de los votos- a alargar la medida hasta el 30 de septiembre (incluido).
Tras esto, la prolongación del ERTE debía pasar también el visto bueno del Juez. Aunque, a diferencia de las cuentas correspondientes a la liquidación, ya se ha autorizado. Este mismo martes se recibió el auto, según señalan desde la representación legal de los trabajadores.