Chueca habla ya de "ampliar el tranvía hasta Arcosur": "Estamos trabajando con la Universidad para hacer el proyecto técnico"

"Estamos trabajando con la Universidad para hacer el proyecto técnico para la ampliación del tranvía, para que pueda dar servicio a esta nueva zona de la ciudad".

Así de concisa respondía este miércoles la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, a algunos de los ciudadanos que, en sus redes sociales, le habían dejado preguntas sobre esta y otras cuestiones.

Y, con lo que viene siendo 'preguntas y respuestas' para los más modernos, avanzó -o más bien matizó- la solución definitiva para la movilidad en este barrio en construcción.

En el Debate sobre el Estado de la Ciudad la regidora anunció ya que se había encargado a la Universidad un estudio para analizar las posibilidades de desarrollo de nuevos corredores de transporte público urbano de alta capacidad en la ciudad, en especial en la conexión hacia Arcosur y la línea Este-Oeste entre Delicias y San José.

Aunque entonces dejó la puerta abierta a otras opciones más allá de una ampliación del tranvía. Aunque por lo que parece, finalmente, el método que se estudiará será únicamente este.

"Hacía muchos años que Arcosur estaba paralizado. Hemos desbloqueado este barrio y allí se van a construir más de 23.000 viviendas, ya se ven muchas grúas y muchos edificios nuevos. Poco a poco van a ser muchos más los vecinos, por eso estamos equipando la zona con un nuevo centro deportivo, que ya está en construcción, la nueva escuela infantil... y también la movilidad es muy importante", aseguraba la primera edil en el vídeo.

Y es que, tal y como lo señala Chueca, en una década habrá más de 70.000 vecinos viviendo en Arcosur. "Es muy importante dotar de servicios a los vecinos para que vivan con plena calidad de vida como el resto de los zaragozanos", ha concluido.

"Ya tenemos lanzadera, lo correcto es la línea"

El matiz de que, finalmente, sea una ampliación del tranvía lo que conecte el barrio con el resto de Zaragoza es algo que los residentes de la zona celebran con los brazos abiertos. "Nosotros ya tenemos una lanzadera y consideramos que lo correcto es hacer la línea", expresan desde la junta vecinal 'Arqueros'.

Aseguran, además, que ahora es el "momento perfecto para meter las vías". "Las calles están en obras, luego habría que picar otra vez y levantar todo con el gasto que eso conlleva", señalan.

Plano de una posible ampliación del tranvía, sellado por la junta de compensación y anterior al 2012. E.E Zaragoza

Hace unos meses, desde la asociación trasladaron a la alcaldesa un informe sellado por la junta de compensación y anterior a 2012, cuando el barrio dio sus primeros pasos. En dicho plano, se planteaba una ampliación que cruzaba por la calle Martín Díez de Aux, continuaba por Canal de Izas y por el paseo de los Arqueros hasta llegar a la rotonda de la Feria de Muestras.

No obstante, los vecinos solicitan "en lugar de bajar hasta la Feria girase hacia el norte para enlazar, junto a la turbo rotonda, con una posible línea 2 hacia Delicias y con una posible línea a Plaza dando servicio así a la parte norte del barrio".

Anuncio electoral

El PP empezó a hablar de la ampliación del tranvía durante la campaña electoral del 8-F.

En un vídeo subido a sus perfiles de Instagram, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, conversaba junto a Chueca sobre la importancia de afrontar esta inversión.

"Arcosur va a ser el próximo gran barrio de la ciudad de Zaragoza y es evidente que Arcosur necesita servicios", iniciaba Azcón.

Cogía la palabra la alcaldesa para asegurar que lo que, ya por aquel entonces, se estaba estudiando para ampliar la Línea 1 "era muy importante".

Ambos remarcaban la importancia de la colaboración institucional entre Gobierno y Ayuntamiento, como uno de los vectores clave para sufragar esta inversión e invitaban -o más bien solicitaban ya- al Gobierno de España a "involucrarse" como, recordaron, ya había sucedido en otras grandes ciudades.