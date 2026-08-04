Serrano asegura que los problemas en el Gol Sur de La Romareda "no supondrán más dinero ni tiempo"

Obras de La Nueva Romareda, a 7 de julio de 2026, desde el hotel Ilunion Romareda Raúl Gascón E. E.

Los problemas detectados en una parte "mínima" del Gol Sur durante la construcción del estadio de La Nueva Romareda no supondrán "un sobrecoste en el presupuesto final ni un aumento en los plazos".

Así de seguro se ha mostrado esta mañana el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, tras ser preguntado por los medios sobre esta cuestión.

El edil ha explicado que las afecciones se han detectado en uno de los morteros que sustentan la grada superior del Gol Sur. Tal y como lo ha detallado, este "no tenía las mejores cualidades" aunque ha asegurado que en ningún caso "había riesgo de derrumbe".

"Lo que podía suceder es que con el paso del tiempo este sufriera un deterioro y un desgaste más rápido", ha señalado Serrano. Es por eso que "desde la dirección facultativa de la obra se ha decidido llevar a cabo esta mejora de un material determinado", ha insistido.

El trabajo de recambio consistirá en la elevación de la estructura superior para "retirar el mortero anterior y colocar el nuevo".

En este sentido, ha recordado que el sistema constructivo del graderío es industrial, es decir que "todos los forjados vienen ya hechos y se colocan 'in situ'".

Además, son dos partes de grada: la inferior que "se apoya en el terreno natural y en la que no se ha detectado ningún fallo" y la superior que "en una parte muy concreta (el mortero) hay una afección muy pequeña".

Eso sí, ha incidido en que este defecto no supone "un coste en el presupuesto final ni en los plazos, ya que es un fallo muy circunstancial que se enjuaga con el resto de tiempos de la construcción".