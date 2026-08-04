El Gobierno municipal acusa a Vox de estar "una vez más fuera de la ley" con las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza

Señal que anuncia la entrada a la Zona de Bajas Emisiones, en Zaragoza. E.E Zaragoza

La concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, ha acusado a Vox de estar "una vez más fuera de la ley".

Lo ha expresado así al considerar que la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, de la que sigue sin haber acuerdo, tiene que cumplir con los requisitos para no poner en juego los 22 millones de ayudas al transporte en la ciudad.

Es decir que, aunque sea mínimo, "debe tener un efecto sancionador", ha insistido.

Es por eso que, de entre todas las opciones estudiadas, la edil ha asegurado que la más cercana a ambas posturas era que la ZBE se active "unos 20 días al año".

Esta se mediría a través de las ocho estaciones que hay en la ciudad, ubicadas en la calle del Cineasta Carlos Saura, en la avenida de Soria, en la plaza Aragón, en el barrio del Picarral, en Jaime Ferrán, en Las Fuentes, en Luis Vives y en Roger de Flor.

Los contaminantes que se monitorizan son: SO2, CO, NO, NO2, NOx, O3, H2S, C6H6, PM10, PM2.5, As, Pb, Cd y Ni. La idea es que, cuando uno de ellos se dispare en cualquier estación, se active la Zona de Bajas Emisiones.

Algo que únicamente pasaría una veintena de días al año, aunque para los de Abascal sigue sin ser suficiente, ya que parece ser que lo único que está dispuesto a acordar el grupo sería no sancionar ningún solo día a los zaragozanos.

"Vox no acepta ese margen y exige unas condiciones ahora que no se habían pactado", reclama Gaudes.