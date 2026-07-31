El PSOE pasa revista al Gobierno de Chueca antes de las vacaciones: "Se va con un nuevo 'tasazo' a los zaragozanos"

Lola Ranera, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad. PSOE Zaragoza Zaragoza

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Lola Ranera, no ha dejado pasar la oportunidad de hacer un balance del Gobierno de Natalia Chueca antes de comenzar las vacaciones de agosto.

Al calor del verano, la socialista ha criticado la partida estival de la regidora bajo "un nuevo tasazo y con un curso marcado por las chapuzas, el oscurantismo y la incapacidad para resolver los problemas reales de la ciudadanía", pese a gestionar "el mayor presupuesto de la historia de Zaragoza".

Ha denunciado que Chueca ha aprovechado el último gobierno antes de agosto para aprobar una nueva subida de las tasas del agua y basuras (ajustada al IPC), que Ranera cifra ya en un incremento del 30% durante este mandato.

"Estamos ante el tercer año consecutivo de subida de tasas, un 30% en esta legislatura. Una subida de agua y de basuras que afecta a todas las familias, dependiendo del consumo, pero sin embargo los impuestos se congelan, casualmente a los de siempre", ha denunciado la portavoz socialista, incidiendo en que "el Ayuntamiento sigue sin reclamar al Tiro de Pichón 12 millones de euros que adeuda".

Ranera también ha mostrado su preocupación ante la situación que vive la unidad de protección de las víctimas de violencia machista VioGén. "Es una auténtica vergüenza que a 31 de julio la unidad VioGén siga sin estar funcionando. Natalia Chueca debe sentarse inmediatamente con los sindicatos porque con la protección de las mujeres no se puede regatear. La violencia machista existe y las administraciones tienen la obligación de proteger a las víctimas", ha declarado.

En esta línea, ha lamentado "la ausencia de la alcaldesa en el minuto de silencio convocado este viernes por la Delegación del Gobierno para condenar los últimos asesinatos machistas en España".

Además, Ranera ha repasado otros asuntos de actualidad y ha recordado que en el pasado debate del Estado de la Ciudad se aprobó la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza en la climatización de los centros educativos.

Calor en las aulas

"Los colegios siguen siendo los únicos equipamientos públicos de la ciudad que no están climatizados. Chueca votó en contra de la climatización y Azcón ha rechazado ayudas del Gobierno de España destinadas precisamente a mejorar estas instalaciones. Es una irresponsabilidad que afecta directamente a la salud y al bienestar de nuestros niños y niñas", ha señalado.

Ranera ha vuelto a cargar contra la gestión de Distrito 7, un proyecto que, según ha recordado, "nació de espaldas a los vecinos de Las Fuentes y Montemolín".

"Se ignoró el plan director del barrio, solo se presentó una empresa fuera de plazo y la adjudicación se tuvo que realizar mediante un 'dedazo'. Después de invertir 20 millones de euros seguimos sin saber cuál será el futuro real de este proyecto", ha criticado.

En su repaso no ha faltado tampoco la mención al procedimiento judicial del Spa de Ranillas, reclamando al Gobierno municipal en su intervención que facilite toda la documentación a los grupos de la oposición.

"Nos preocupa enormemente que la jueza haya citado al anterior Gobierno municipal por un acuerdo declarado nulo y que este procedimiento pueda tener importantes consecuencias económicas para la ciudad. Ya existe una primera condena de 164.000 euros y exigimos conocer todos los expedientes. Si el Gobierno se niega a entregarlos solo cabe pensar que está ocultando información o protegiendo a alguien", ha advertido.

La portavoz socialista ha asegurado que Zaragoza afronta el final del mandato con una ciudad "cada vez más difícil para vivir, excepto que seas del círculo de amigos de Chueca y Azcón". Ha denunciado los desvíos de 19 líneas de autobús, la falta de planificación de las obras, la ausencia de medidas frente al cambio climático y la pérdida de arbolado urbano.

"Todo responde a una única obsesión: llegar a las elecciones inaugurando obras para hacerse la foto. Mientras tanto, los vecinos esperan en las paradas del autobús, sufren una ciudad completamente levantada que no se adapta al cambio climático con continuas olas de calor y donde sus problemas cotidianos siguen sin resolverse", ha concluido.

Respuesta del PP

Por su parte, el Gobierno de Zaragoza ha lamentado que el PSOE, y su portavoz municipal, "vuelva a mentir, crear confusión y lanzar insinuaciones sin fundamento para intentar ocultar su propia gestión y desviar la atención de la realidad".

Han trasladado su sorpresa tras las declaraciones de Ranera en la que "vuelve a intentar sembrar dudas sobre la alcaldesa y su equipo cuando la Justicia no ha llamado a declarar a ningún miembro del Gobierno de Zaragoza", consideran.

"Lo que hay es un procedimiento judicial en el que este Ayuntamiento está defendiendo, como ha hecho desde el primer día, los intereses de todos los zaragozanos. El verdadero problema del SPA de Ranillas no empieza con este Gobierno, sino con el modelo de gestión que el PSOE dejó en el Parque del Agua tras la Expo. Concesiones fallidas, concursos de acreedores, cánones impagados, trabajadores sin cobrar e instalaciones abandonadas forman parte del legado socialista que todavía hoy sigue pagando Zaragoza", han concluido.