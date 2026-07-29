Confirmado: Zaragoza acelera grandes proyectos urbanísticos y reducirá la burocracia en la gestión de licencias

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado este miércoles un conjunto de medidas destinadas a impulsar la regeneración urbana, avanzar en la transformación de varios espacios estratégicos de la ciudad y agilizar la gestión administrativa de las licencias de actividad.

Los acuerdos han sido detallados por el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

Licencias de actividad con plazos de entre 15 y 30 días

El Ejecutivo municipal ha dado luz verde a una nueva Instrucción de Urbanismo para simplificar la tramitación de las licencias de actividad y urbanísticas vinculadas al acondicionamiento de locales comerciales y naves industriales.

La medida ya había sido anunciada por la alcaldesa, Natalia Chueca, durante el Debate sobre el estado de la ciudad celebrado este mes de julio.

La principal novedad es la implantación de la denominada "Licencia con informe de idoneidad", un procedimiento que permitirá resolver las solicitudes en un plazo de entre 15 días y un mes, frente a los aproximadamente cuatro meses que requieren actualmente estos expedientes.

"El ciudadano necesita mayor agilidad en la respuesta de su Administración", ha expresado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien ha asegurado que "con esta fórmula daremos respuesta, a través de unos informes de idoneidad elaborados por técnicos expertos y visados por los colegios profesionales correspondientes, garantizando la aplicación de la normativa".

El nuevo sistema contempla la presentación de un informe externo, que posteriormente será sometido al análisis técnico y jurídico municipal antes de que el órgano competente resuelva la concesión o denegación de la licencia.

La colaboración entre los colegios profesionales y el Ayuntamiento será uno de los pilares del nuevo procedimiento. Para ello, ambas partes desarrollarán cursos de formación durante este otoño con el objetivo de unificar criterios interpretativos.

Según el Ayuntamiento, la nueva instrucción permitirá agilizar el 90 % de la carga de trabajo que actualmente asume el Servicio de Licencias de Actividad.

El Portillo incorpora nuevas actuaciones ferroviarias

El Gobierno municipal también ha aprobado la modificación del proyecto de urbanización de El Portillo. Se trata de una adaptación técnica derivada de la ejecución de las obras que no altera la ordenación general del ámbito, ni su funcionalidad, ni la distribución de los espacios públicos.

La modificación responde a las prescripciones técnicas exigidas por ADIF y ADIF Alta Velocidad para garantizar la compatibilidad de la urbanización con la infraestructura ferroviaria existente.

Las actuaciones adicionales se centran en trabajos de protección, impermeabilización, drenaje, tratamiento de juntas, control estructural y otras intervenciones relacionadas con la infraestructura ferroviaria, previstas inicialmente aunque con un alcance inferior al finalmente requerido.

Esta adaptación supondrá un incremento económico de 4.319.058,46 euros en el proyecto ejecutado por la sociedad Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), integrada por el Estado, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Avanza la reparcelación del antiguo colegio de Jesús y María

El Ejecutivo municipal ha aprobado inicialmente el proyecto de reparcelación de los terrenos del antiguo colegio de Jesús y María, un ámbito urbanístico que permanecía bloqueado desde hace décadas.

El documento, presentado por la empresa propietaria de los suelos, se someterá ahora a un mes de información pública y deberá incorporar las observaciones de los servicios municipales de Planeamiento y Gestión Urbanística.

Los promotores también deberán presentar el estudio de detalle necesario para dividir la parcela residencial situada entre la avenida de Goya y la calle Cortes de Aragón, mientras que los técnicos municipales revisarán las parcelas destinadas a vivienda y zona verde contempladas en el convenio urbanístico.

Como ha recordado Víctor Serrano, "Zaragoza formalizó a final de este mes de junio un convenio urbanístico definitivo con la sociedad mercantil Bilbao Patrimonial SL para regenerar el histórico vacío urbano del antiguo colegio de Jesús y María, situado en pleno centro entre la avenida de Goya y las calles Cortes de Aragón y Carmen".

"Tras tres décadas de degradación y falta de uso, este acuerdo resuelve un conflicto crónico sobre un ámbito de casi 9.000 metros cuadrados", ha apuntado el consejero.

El proyecto prevé concentrar la edificabilidad en una parcela privada de alrededor de 4.950 metros cuadrados, donde podrán levantarse hasta 169 viviendas libres. Los cerca de 4.000 metros cuadrados restantes pasarán a ser de titularidad municipal para crear una gran zona verde y peatonal y reforzar los equipamientos públicos del entorno.

La nueva área pública carecerá de cerramientos arquitectónicos para favorecer un tránsito continuo entre las calles adyacentes y los accesos a los edificios.

El acuerdo también traslada parte de las cesiones urbanísticas al distrito de Las Fuentes mediante la entrega de dos parcelas a favor del Ayuntamiento. Además, la promotora asumirá el coste de la demolición de las naves que actualmente ocupan ambos solares.

Uno de los terrenos, situado en el número 7 de la calle Doctor Iranzo y con una superficie superior a 640 metros cuadrados, permitirá ampliar la zona verde pública de la glorieta o parque de Ciudad de Sarajevo.

La segunda parcela, ubicada en el número 139 de la calle Miguel Servet y con más de 810 metros cuadrados, se destinará a la construcción de 30 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible para jóvenes.

Como parte del convenio urbanístico, la empresa propietaria también abonó al Ayuntamiento 3.432.541 euros en un único pago para compensar el déficit dotacional y el 10 % de los aprovechamientos urbanísticos legales. Según afirman, el Consistorio destinará esta cantidad a inversión pública municipal.