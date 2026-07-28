Zaragoza apagará el 092 de la Policía Local y lo vinculará al 112 a finales de 2026 para coordinar las emergencias

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto al consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Bermúdez de Castro, en la firma del convenio de colaboración entre ambas instituciones. Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza apagará el 092, el número de teléfono de la Policía Local, a finales de año y dirigirá las llamadas al 112 para todas las emergencias.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto con el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, esta mañana tras firmar el acuerdo de colaboración entre ambas instituciones que permita la vinculación de ambos teléfonos.

Eso sí, la integración del 092 en el Centro de Emergencias 112 Aragón no será de un día para otro, sino que comenzará con un periodo de convivencia entre ambos teléfonos.

La idea es coordinar tanto los servicios como la atención de las emergencias para ofrecer una mejor asistencia a los ciudadanos. Además, tal y como lo ha señalado la regidora, esta medida permitirá "liberar" a un total de 38 policías que hasta ahora atendían las llamadas en la sala.

Estos pasarán a vigilar las calles, junto al resto de efectivos del cuerpo, mientras que el resto (unos 24 agentes) seguirán atendiendo las emergencias que, desde el 112, deriven por competencia a la Policía Local.

El 112 recibirá las llamadas, las clasificará y derivará únicamente aquellas que requieran intervención policial a la sala operativa. De este modo, cada aviso llegará directamente al servicio competente, reduciendo tiempos de gestión y mejorando la coordinación entre todos los cuerpos de emergencia.

Se cumple así con uno de los anuncios que la alcaldesa de Zaragoza avanzó en el Debate Sobre el Estado de la Ciudad a mediados de este mes de julio.

"Zaragoza tiene más de 700.000 habitantes y necesita el mayor número de agentes posibles para lograr que sea una de las ciudades más seguras de España", ha declarado Chueca.

Por su parte, Bermúdez de Castro ha confirmado que, desde el Gobierno de Aragón, se comenzará una campaña informativa a los ciudadanos en las Fiestas de San Lorenzo (que comienzan este 9 de agosto) y que darán continuidad en los festejos del Pilar.

"La intención es concienciar e informar a todo el número posible de personas de que, a partir de ahora, deben llamar al 112 para cualquier tipo de emergencia", ha expuesto el consejero.

El Ayuntamiento de Zaragoza empezará las labores informativas a partir de septiembre, aunque ya han comenzado con algunos detalles.

Por ejemplo, en los nuevos coches de la Policía Local ya se ha cambiado el número de teléfono y se pretende hacer lo mismo en el resto de vehículos.

Más de 170.000 llamadas, miles erróneas

Actualmente, alrededor de una treintena de agentes de la Policía Local atienden las llamadas del 092, que el pasado año superaron las 170.000.

Sin embargo, "miles de ellas eran erróneas y correspondieron a consultas informativas o incidencias relacionadas con otros servicios de emergencia, como Bomberos, que no requerían actuación policial", ha afirmado la alcaldesa.

Es por eso que ha agradecido la colaboración con el Ejecutivo aragonés para poder poner en marcha "un nuevo sistema permitirá optimizar esos recursos y ofrecer una respuesta más rápida y eficaz a los ciudadanos".

Además, el 112 dispone de herramientas avanzadas para atender a personas con discapacidad auditiva o del habla, servicios de traducción e interpretación para quienes no hablan español y la tecnología necesaria para garantizar una atención permanente y coordinada.

La integración también da cumplimiento a la normativa europea y a la Ley aragonesa de Protección Civil y Gestión de Emergencias, que establece el 112 como teléfono único de emergencias.