La transformación de uno de los solares más cotizados de Zaragoza en residencia ya tiene fecha de apertura

Cuenta atrás para una de las promociones inmobiliarias más destacadas en Zaragoza. La residencia para jóvenes trabajadores, Aloha Pirineos, está cada vez más cerca de convertirse en una realidad.

Atrás ha quedado el solar vacío que protagonizaba la imagen en la ladera del río Ebro en el barrio del Actur. Desde hace alrededor de 18 meses las grúas, las altas vigas y una imponente construcción se han llevado las miradas de los vecinos de Zaragoza.

Durante este tiempo se ha visto cómo se ha transformado en un gran conglomerado inmobiliario en el que 12.000 metros cuadrados conforman las 336 viviendas de alquiler asequible.

A día de hoy ya se puede vislumbrar lo que será la residencia ya que la fachada imponente ya está a punto de completarse. Ante el avanzado estado de la obra que, como estimó el Ejecutivo aragonés, sería en otoño de 2026 cuando finalizara, una de las preguntas que más está en el aire es la fecha en la que esta residencia para menores de 30 años será una realidad.

Ha sido la propia residencia Aloha Pirineos quien ha dado una fecha exacta y ha decidido hacerlo a través de las redes sociales. Más concretamente en su perfil de la plataforma LinkedIn.

"Apertura el 1 de septiembre", citan en su perfil. Esto supone que esta nueva etapa está a punto de comenzar y los trabajos del verano serán claves para llegar en tiempo.

La fecha estimada, que está a la vuelta de la esquina, ha derivado que se aceleren trámites como la contratación de personal. En su perfil, este pasado mes de julio han tenido activa la oferta laboral de gerente de residencia para la dirección del complejo.

Ante la cercanía de la apertura, otra de las grandes preguntas es cómo se podrá acceder a esta oportunidad que entre los jóvenes está sonando con fuerza ante la dificultad que tiene este grupo de edad en acceder a una vivienda digna.

Según ha podido saber este diario, será en agosto cuando se abrirá la posibilidad de optar a una de las 336 plazas destinadas a jóvenes trabajadores. Para poder acceder a una de ellas y formalizar los trámites se deberá hacer a través de la página oficial de la residencia Aloha Pirineos.

Por el momento, la página web aún está por activarse y no se puede entrar para formalizar los plazos. Aunque se van conociendo datos, aún no se conoce con exactitud el coste de estas habitaciones.

La rapidez con la que se ha levantado está detrás empresas aragonesas como Consolis Tecnyconta, Krave SXXI o Acontebro y echar mano a la industrialización y prefabricación de la construcción para que en 18 meses se haya edificado este gran bloque de 12.000 metros cuadrados.

Este complejo busca ofrecer una experiencia completa de 'coliving' y contará con una biblioteca y zona 'coworking'.

De vista al ocio, se ofrecerá servicio de gimnasio, cafetería, zonas de preparación de comidas, terrazas y salas polivalentes. Además de zona de lavandería para los residentes. Además de ello, da servicio de aparcamiento un parking subterráneo de 75 plazas de sótano y 25 en el exterior.

La operación se basa en una concesión demanial a 75 años. Esto quiere decir que la Unión Temporal de Empresas (UTE) promoverá, construirá y explotará la residencia durante 75 años y, posteriormente, la propiedad retornará al Gobierno de Aragón.