Ya es oficial: uno de los barrios más jóvenes de Zaragoza tendrá instituto

Ya es oficial, los vecinos de Parque Venecia, uno de los barrios más jóvenes de Zaragoza, tendrán por fin un instituto.

Así se ha aprobado, por unanimidad, esta mañana en el pleno del Ayuntamiento, en el que la totalidad de los concejales ha dado luz verde a la modificación de uso de suelo de la parcela donde se ubicará el centro.

Esta cuenta con unos 36.000 metros cuadrados, aunque de esos 7.000 se destinarán para levantar vivienda pública.

La intención desde el Gobierno municipal es poner en marcha el instituto para que los alumnos del colegio María Zambrano y los del centro público integrado Parque Venecia puedan comenzar el curso 2028-2029 en este nuevo edificio.

Aunque dependerá de la tramitación del proyecto y de los trabajos (de los que se estima un plazo de, máximo, dos años).

Ya el pasado mes de junio, durante la última sesión plenaria, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, anunció que el departamento de Educación del Gobierno de Aragón había iniciado los trámites para la cesión de la parcela de suelo para la construcción del futuro instituto de secundaria.

Además, tras largas negociaciones con los vecinos, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón llevó a cabo un cambio en la ubicación de los 200 pisos públicos, para situarlos en la parcela de suelo que demandaban los propios vecinos.

De esta forma, las viviendas que estaban previstas ubicarse en la zona norte de la parcela se levantarán en el extremo izquierdo.