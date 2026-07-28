La nueva ordenanza cívica de Zaragoza no se aprobará hasta septiembre por "un fallo técnico"

Trabajadores de las brigadas de limpieza quitando un grafiti, cuya multa asciende hasta los 3.000 euros. Ayuntamiento de Zaragoza

La nueva ordenanza cívica de Zaragoza tendrá que esperar hasta septiembre por "un fallo técnico" del funcionariado.

Concretamente, el documento aprobado en la comisión extraordinaria -que se celebró el jueves pasado para su aprobación inicial- debería haberse introducido con 48 horas de antelación para poder ser ratificado en el pleno de este martes.

Al no haberse hecho de esta manera, el punto del día ha tenido que ser retirado a primera hora de este martes y no pasará por pleno hasta finales de septiembre.

Esto supone que su aprobación definitiva no se llevará a cabo hasta después de verano y se retrasará un poco más su puesta en marcha.

Hasta 3.000 euros de multas

Esta normativa contempla sanciones de hasta 3.000 euros contra conductas incívicas y actos vandálicos, como por ejemplo las despedidas de soltero que se pasen de la raya (con hasta 1.500 euros de multa).

Además, se sancionarán prácticas como el botellón, los servicios sexuales retribuidos en el espacio público o los insultos y humillaciones en la vía pública.

Con esta norma también quedará prohibido el uso de pasamontañas, burkas, niqabs y otro tipo de prendas que cubran el rostro para acceder a los equipamientos y edificios de titularidad municipal.

Una "mejora" del texto introducida por vox, así como también el endurecimiento de las sanciones contra el top manta.

Dormir en la calle también se considerará motivo de multa. Es una de las principales novedades de la norma que inicialmente se propuso como falta grave, aunque tras la polémica el Consistorio modificó esta rebajó esta sanción porque "3.000 euros era excesivo", según la alcaldesa, para las personas sin hogar.