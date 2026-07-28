Cambio radical en las paradas de bus de Zaragoza: las pantallas con tinta electrónica se empezarán a instalar en 2027

Las paradas de autobús en Zaragoza cambiarán por completo en un plazo de dos años. Al menos, así lo proponen desde Avanza en su oferta para la gestión de este transporte público de cara a los próximos 10 años.

La intención es llevar a cabo una modernización de todas las paradas de la ciudad a partir del año que viene, introduciendo en todas ellas pantallas que mejoren la información del usuario.

Habrá, como bien se señala en la oferta, de tres tipos: con una pantalla E-Paper, con dos pantallas y otros dobles pero con placas solares.

Las más simples serán los de E-Paper (es decir, de tinta electrónica). Tendrán 25,3 pulgadas y se instalarán en las paradas con poste simple (sin marquesina).

Este tipo de pantallas, según ha podido saber este diario, serán las primeras en instalarse. Está previsto que la puesta en marcha comience a lo largo de 2027, aunque las fechas concretas dependerán de la adjudicación del contrato.

Eso sí, los puntos donde se comenzarán a instalar todavía no están pensados y, esto, requerirá de un trabajo conjunto entre la empresa y el Consistorio, para conocer mejor la demanda y necesidad de cada barrio.

Con este tipo de tecnología se pretende cambiar por completo la experiencia del usuario, pues atrás quedará el tener que escanear un código QR para saber cuánto le queda al bus.

Un detalle que, sobre todo, resultará mucho más cómodo para las personas mayores y busca evitar, en mayor medida, la brecha digital.

Además, al ser este tipo de formato (como si fuera un ebook, pero más grande) permitirá que, pese a que le de el sol, el tiempo de espera y el número de la línea sean legibles.

Tendrán alimentación eléctrica y batería de respaldo con autonomía de hasta cuatro días ante fallo de suministro.

Las dobles, en 2028

Las paradas con doble pantalla (ya sean con placas solares o sin ellas) llegarán algo más tarde: de cara a 2028.

Medirán 13,3 pulgadas y 25,3, respectivamente, y tendrán mayor carga informativa. Por ejemplo, una de las grandes mejoras para el servicio es que, además de señalar el tiempo de llegada, también se avisarán las incidencias que puedan surgir en cada línea.

Los postes con doble pantalla, pero que se recarguen mediante paneles solares, se instalarán en los entornos sin acceso a red eléctrica. De esta manera, se asegura un funcionamiento autónomo de hasta cuatro días sin aporte energético externo en estas zonas donde no sería posible instalar estas herramientas.

Otros detalles curiosos es que se pretende que sean pantallas interactivas, con cuatro botones, y hasta 10 táctiles en zonas todavía por determinar. Se garantiza así que los usuarios tengan acceso a distintos menús e información disponible.

El sistema integra, además, tanto información visual como auditiva, reforzando la accesibilidad universal.