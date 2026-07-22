Vuelven los festejos taurinos a la plaza de la Misericordia de Zaragoza: "Para el Pilar vamos a tener toros y vaquillas"

Un día en las vaquillas en la plaza de La Misericordia, Zaragoza. E.E E.E

Las fiestas del Pilar tendrán corridas de toros y vaquillas. No solo lo dice la cautelar aceptada por el TSJA sino que así lo ha afirmado Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, minutos después de conocer la noticia.

"Nos tenemos que dar la enhorabuena", han sido sus palabras nada más empezar la rueda de prensa. A pesar de que en dos ocasiones el Tacpa tumbara la licitación para la explotación de la plaza de Toros de la Misericordia, el TSJA ha concedido la cautelar para poder así llegar a la feria taurina del Pilar tras la pérdida de la feria de San Jorge.

Por tanto, el presidente de la DPZ ha sido claro que este nuevo movimiento judicial permite que "para el Pilar vamos a tener toros y vaquillas".

El futuro de la feria taurina de los días grandes de Zaragoza llevaba meses en el limbo. Queriendo dar carpetazo a esta situación, Sánchez Quero ha señalado que nada más conocer la noticia ha firmado esta mañana de miércoles una providencia para que a lo largo de la mañana se convoque la mesa de contratación para los pliegos de la plaza.

Esta rapidez tiene un fin y es "para que tengamos a lo largo de la mañana la empresa adjudicataria". Si no como tarde se ha comprometido a que el lunes esté ya la empresa adjudicataria "para que se ponga a trabajar ya".

Ante el problema parcialmente resuelto, el presidente de la DPZ ha dignificado el trabajo de su gobierno y ha defendido que "nos hemos dejado la piel para que en el Pilar hubiera toros".

Así ha puesto de ejemplo que el Gobierno de la DPZ convocó este martes a la junta de portavoces para debatir la presencia de los grupos políticos en la manifestación convocada para este miércoles por seguidores del mundo taurino. A pesar de que salió por mayoría, Sánchez Quero ha denunciado que se le solicitara por los convocantes que no acudiera a la manifestación.

A pesar de las críticas recibidas, el presidente de la DPZ ha incidido que la institución "quiere toros, el PSOE quiere toros y en ese sentido sumamos todos".

En este mismo sentido, ha señalado que en el caso de que se hubiera quedado sin feria taurina del Pilar se hubiera tratado de "una barbaridad".

"En este nuevo proceso de licitación se han presentado nueve ofertas entre ellas empresas de reconocido el prestigio, era una barbaridad que no nos hubieran concedido las cautelares y que no se hubiera podido hacer toros para el Pilar", ha señalado.

Así, ha incidido que "si no hubiera habido toros para el Pilar, no es porque Diputación Provincial de Zaragoza hubiera hecho mal las cosas, la Diputación de Zaragoza las ha hecho impecablemente".

De esta manera, ha acusado de actuar "de mala fe" a las empresas Nautalia y Tauremoción que presentaron recursos a los pliegos presentados.