Bizi Zaragoza cumple un año desde su ampliación a todos los barrios: estas son las novedades del servicio

El servicio de Bizi Zaragoza cumple un año desde su ampliación a todos los barrios de la ciudad.

En este tiempo, las bicis públicas han logrado consolidarse como uno de los principales transportes para recorrer Zaragoza. "Han venido para quedarse", ha asegurado la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, quien ha detallado que cada día laboral, aproximadamente, "se realizan más de 23.000 desplazamientos al día".

Y no solo eso, sino que Bizi ya tiene más usos que la bicicleta privada. Los aforos realizados por el Servicio de Planificación y Tecnologías de la Movilidad muestran que la bicicleta pública ha experimentado un crecimiento extraordinario.

Mientras que en abril de 2025 representaba únicamente el 14% de todos los desplazamientos de micromovilidad registrados en los puntos analizados, en abril de 2026 esa proporción asciende ya al 38%, convirtiéndose en el modo con mayor crecimiento.



Al mismo tiempo, la bicicleta privada pasa del 41% al 32%, mientras que los vehículos de movilidad personal reducen su presencia desde el 44% hasta el 29%.

Novedades

Como novedad, y coincidiendo con este primer aniversario, el servicio ha implementado el "período de gracia". Una herramienta que, desde este mismo martes estará disponible en la aplicación y servirá como tiempo extra (de 10 minutos) para los usuarios que, a punto de agotar el tiempo del viaje, lleguen a aparcar a una estación y esta esté llena.

De esta manera, y teniendo en cuenta que las estaciones están ubicadas a unos 300 metros de distancia cada una, se otorga un poco más de tiempo para que el usuario pueda aparcar la bici sin que se le cobre el recorrido.

Además, próximamente se lanzará la primera encuesta anual a los usuarios que servirá para conocer más detalles sobre su opinión respecto al servicio y sus costumbres de uso. Una herramienta con la que se pretende mejorar el servicio.



También arranca una campaña de comunicación que tendrá como soporte el guardabarros trasero de las bicicletas, con la que se quiere agradecer a los abonados su fidelidad al servicio y celebrar, con ellos, este primer año de Bizi Zaragoza en toda la ciudad.

Asimismo, tal y como ya lo anunció la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el balance de sus tres años de mandato, llegarán unas 1.000 bicis nuevas durante el primer trimestre del 2027.

Serán más vehículos, pero no se ampliarán las estaciones. Eso sí, en algunas paradas si se habilitarán más sitios y otras, en función del uso, se reubicarán en otras estaciones ya existentes.

20.953 viajes diarios

Desde su puesta en funcionamiento, Bizi Zaragoza ha completado 11.354.839 desplazamientos. Esto supone una media de 20.953 viajes diarios, que alcanza los 23.390 desplazamientos de media en días laborables, reflejando que el sistema se utiliza principalmente para desplazamientos cotidianos relacionados con el trabajo, los estudios, las compras o las gestiones diarias.



La intensidad de uso del sistema continúa situándose entre las más elevadas de España y de Europa. Cada bicicleta realiza una media superior a 10 desplazamientos diarios, cifra que supera los 11 viajes en jornadas laborables y confirma el elevado aprovechamiento de la flota municipal.



El volumen de actividad también queda reflejado en la distancia recorrida por los usuarios. En apenas año y medio de funcionamiento, las bicicletas de Bizi Zaragoza han recorrido 28,77 millones de kilómetros.

Distancia que, por cierto, equivale a dar más de 720 vueltas completas a la Tierra por el ecuador. Cada bizi habría hecho, de media, algo más de 11.500 kilómetros en un año: teniendo en cuenta que el Tour de Francia tiene un recorrido de 3.400 kilómetros, cada una habría completado 3,5 Tours enteros.



Este uso intensivo tiene además un impacto directo sobre la sostenibilidad urbana. Se estima que el servicio ha evitado ya la emisión de 593.707 kilogramos de dióxido de carbono, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y a reducir el uso de modos de transporte más contaminantes.



El crecimiento del sistema también se aprecia en el número de usuarios. Desde su puesta en marcha se han vendido 62.937 abonos anuales, además de 20.019 abonos mensuales, más de 314.900 abonos diarios y cerca de 463.200 billetes sencillos, lo que demuestra que Bizi Zaragoza responde tanto a las necesidades de los usuarios habituales como de quienes utilizan el servicio de manera ocasional.