Zaragoza refuerza el mantenimiento de los buses para evitar averías por el calor: estas son las medidas

El área de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza ha reforzado el mantenimiento de los autobuses con el objetivo de "mitigar y analizar las incidencias detectadas durante los meses de clima intenso" en la ciudad.

Así lo ha explicado esta mañana la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, durante la comisión celebrada este lunes en el Consistorio ante la comparecencia solicitada por el grupo municipal Vox para conocer la evolución de las averías registradas en la flota de autobús urbano este verano.

El concejal David Flores ha criticado "la opacidad del Gobierno", acusándolo de "no ofrecer información de la situación de caos que vive el transporte urbano de Zaragoza".

"Los datos aportados por los trabajadores son preocupantes, se registraron hasta 74 averías en una sola jornada, manteniendo unos 50 vehículos paralizados de forma simultánea", ha reclamado.

Ante estas declaraciones, Gaudes ha confirmado que se ha exigido a Avanza (empresa concesionaria) una modificación de la planificación del mantenimiento de los sistemas de climatización, pasando de "una revisión anual, trienal y sexenal" a mantener estas dos últimas y "desdoblar la anual en dos grandes actuaciones".

Dos grandes actuaciones

Estas revisiones se llevarán a cabo durante los periodos de utilización intensiva de los sistemas de frío y calor. Es decir, se realizará "una en verano y otra en invierno".

El objetivo, ha insistido Gaudes, es que "en los meses previos a este clima intenso se revisen todos los autobuses para que estén preparados para las altas y bajas temperaturas".

El proceso este año comenzó el 19 de mayo, cuando se inspeccionaron un total de 169 autobuses. "Para el 6 de julio ya se habían revisado 250, finalizándose las revisiones de todos los vehículos el 13 de julio", ha detallado la concejal de Movilidad.

Gaudes también ha especificado que, durante inspecciones, se llevan a cabo "unas 27 acciones basadas principalmente en revisión, inspección, limpieza y en sustitución".

Además, "se ha solicitado a la empresa un refuerzo de trabajadores en el taller, duplicándose el personal, en la época con más altas temperaturas", ha añadido.

Expediente sancionador

Entre otras medidas, el Ayuntamiento también ha exigido a la empresa "el control diario y semanal de los vehículos", pudiendo haber sanciones en caso de no cumplirse.

De hecho, cuando se produjo la primera ola de calor de este verano -del 21 al 24 de junio- "se observó un retraso en las pautas de mantenimiento preventivo y, como no puede ser de otra manera, se ha abierto expediente sancionador a la empresa por incumplimiento del mantenimiento ordinario", ha concluido Gaudes.

5.000 incidencias

Entre el mes de junio y la primera semana de julio se registraron un total de 476 incidencias por climatización en los autobuses, "373 y 103 respectivamente".

En comparación con ejercicios anteriores, Gaudes ha asegurado que en estos seis meses de 2026 se ha registrado un nivel de incidencias parecido.

"A excepción de 2023, cuando se superaron las 12.000 incidencias, el resto de años hubo unas 11.000 y, en estos primeros seis meses del año, se han registrado 5.000", ha detallado.