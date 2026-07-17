Los argentinos de Zaragoza trasladan el banderazo previo a la final contra España: "No queremos provocar"

Los aficionados argentinos en Zaragoza han decidido cambiar el lugar previsto para su concentración previa a la final del Mundial.

Inicialmente, el denominado banderazo iba a celebrarse en la plaza de la Seo, junto a la plaza del Pilar, donde el Ayuntamiento de Zaragoza ha organizado un evento para seguir en pantalla gigante la final España-Argentina.

La cercanía entre ambos puntos de encuentro, en un partido de máxima rivalidad deportiva y con una importante carga emocional para ambas aficiones, ha llevado a los organizadores de la convocatoria argentina a replantear la ubicación.

Finalmente, la concentración tendrá lugar en el parque Macanaz, al otro lado del río Ebro, a partir de las 19.00 horas del domingo.

La decisión ha sido comunicada a través de redes sociales con un mensaje en el que se explica que el cambio responde, en primer lugar, al resultado de una encuesta realizada entre los propios participantes.

Además, señalan que los dos establecimientos que prevén reunir a un mayor número de aficionados argentinos para seguir el encuentro (la Sala López y el restaurante Tierra y Fuego) se encuentran en las inmediaciones del parque Macanaz, lo que facilitará los desplazamientos.

No obstante, los organizadores reconocen que la seguridad ha sido otro de los factores determinantes para modificar el emplazamiento.

En el comunicado destacan que el objetivo es que la concentración sea "solo un festejo, una celebración" y evitar "provocaciones evitables" que pudieran producirse al coincidir con la multitudinaria cita organizada en la plaza del Pilar.

El mensaje anima a los asistentes a acudir con camisetas albicelestes, banderas e instrumentos de percusión como bombos, tambores, trompetas o cornetas para dar color y ambiente a la previa del encuentro.

Según datos del Ayuntamiento de Zaragoza, la comunidad latinoamericana residente en la capital aragonesa ronda las 4.000 personas, aunque no existe una previsión oficial sobre cuántos aficionados argentinos participarán finalmente en la concentración.

Durante la retransmisión de la semifinal Francia-España, el Ayuntamiento estimó una asistencia de unas 9.000 personas en la plaza del Pilar.

La final del mundial se espera como una gran fiesta, y ambas aficiones quieren disfrutar del encuentro apoyando a su equipo.

Es lógico que los argentinos residentes en la capital aragonesa quieran animar a su selección, del mismo modo que miles de españoles respaldarán a la suya.

La decisión de trasladar el banderazo al parque Macanaz contribuirá a que ambas celebraciones se desarrollen con mayor tranquilidad, evitando posibles roces y permitiendo que todos disfruten del fútbol en un ambiente de convivencia y respeto.