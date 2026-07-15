Ranera (PSOE) va con todo contra Chueca: de sus cinco viviendas a la Zaragoza "agujereada como un queso"

Lola Ranera, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad PSOE Zaragoza

"Dígame, señora Chueca. ¿Por qué tiene usted cinco viviendas? Es uno de los motivos por los que nunca va a entender el problema de la vivienda".

Así de directa se ha mostrado la portavoz del PSOE, Lola Ranera, en el inicio de la segunda ronda del Debate sobre el Estado de la Ciudad celebrado este miércoles en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza.

La socialista ha hecho los deberes y se ha preparado, impreso en blanco y negro, un documento para cargar con todo contra Natalia Chueca.

Tanto, que no ha dudado en darle abiertamente un suspenso en el último examen de su mandato. "Ha fracasado como alcaldesa", ha sentenciado.

"Gobernar es escuchar, ponerse del lado de quien más lo necesita y mejorar la vida de la gente. Usted no lo ha hecho, ni con el mayor presupuesto de la ciudad", le ha reclamado la edil.

Ranera ha empezado por la vivienda, donde ha sacado las uñas para desenterrar polémicas como los "pelotazos urbanísticos" con el antiguo colegio Jesús y María y el convento de Jerusalén. Los proyectos que, a su parecer, "son los más obscenos".

"Ha hecho algo que no se atrevió a hacer ni el propio Azcón: cambiar el uso de un suelo que estaba destinado a educación para levantar otra promoción de viviendas de lujo", ha atacado a Chueca.

"Porque ustedes pervierten tanto el interés público, que han regalado el suelo destinado a equipamientos con un método sencillo: el promotor siempre gana, los vecinos pierden sus equipamientos y el ciudadano que necesita una vivienda asequible termina pagando 900 euros de alquiler", ha concluido este punto, acarreando también contra el plan "Más Negocio" del Gobierno de Aragón.

Los inicios de Chueca

Ranera se ha remontado a los inicios de Chueca como regidora, "montada en el dragón Fújur", hasta el día de hoy donde, dice, "los vecinos siguen atrapados en los mismos problemas".

Desde lo que considera una política de vivienda para "unos pocos" y que entiende la ciudad "como un Monopoly", hasta la "falta" de equipamientos públicos o las ratas y la suciedad de las calles, Ranera no se ha olvidado de recordar ninguna de las grandes polémicas de la regidora.

Ni siquiera la eliminación de la línea 24 o el cierre de 7 Zonas Jóvenes.

"En lugar de escuchar a los vecinos lo que hace es darles la espalda. Como lo que hace en los plenos cuando vienen a contarles sus problemas: o está mirando el móvil o se levanta y se va", le ha espetado la portavoz socialista a la alcaldesa.

Sobre la movilidad, le ha reprochado a la alcaldesa que "nunca ha sido su fuerte". "Con usted vivimos la huelga más larga del bus, perdimos 7,5 millones en ayudas y una comisión de investigación dijo que había mentido con los pliegos", ha recordado.

Ranera ha recogido el testigo de una vecina de Zaragoza para denunciar las "esperas interminables de los buses" para hacer un viaje que "cada vez cuesta más" y que, además, los vehículos "van siempre llenos".

Zaragoza, un queso Gruyer

"Zaragoza es un caos circulatorio y lo que antes eran recorridos de 2 minutos ahora son de 20 por las obras que tiene en marcha, alcaldesa. Tiene la ciudad como un queso Gruyer", ha comparado la edil.

Es por esto que, desde su partido, han planteado bonificaciones para aquellos usuarios de las líneas de bus que están desviadas y que "llegan tarde al trabajo o al hospital".

"Cada vez tardamos más en desplazarnos solo por su empeño de llegar a las elecciones cortando cintas", ha reclamado.

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