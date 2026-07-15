Los esperadísimos pisos de alquiler asequible del Actur ya asoman: así es su impresionante esqueleto de hormigón

El histórico solar junto a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), en el Actur, ya no tiene nada de solar. Más de 40 personas trabajan a diario para transformarlo en 220 viviendas de alquiler asequible de una y dos habitaciones.

El impresionante esqueleto de hormigón va creciendo a pasos agigantados. Ya se ven las seis plantas, e incluso ha empezado a colocarse parte de la fachada.

El nuevo edificio, impulsado por el Gobierno de Aragón en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, estará terminado hacia el segundo semestre de 2027 y pondrá fin a la 'sequía constructora' del que se ha convertido en uno de los barrios más caros de Zaragoza.

El edificio, visto desde la Escuela de Artes. E. E.

Las viviendas de una habitación irán de los 40 a los 45 metros cuadrados, mientras que las de dos rondarán los 60.

Todas, explica Pedro González, responsable del proyecto -que ha unido en UTE a Brial y Eizasa-, tendrán salón-cocina, climatización por bomba de calor que garantizará calor en invierno y frío en verano, y recuperadores de calor que ayudarán a reducir el consumo.

En lo que respecta a los gastos de comunidad, se espera que sean "muy limitados". Y eso, pese a contar con lavandería, gimnasio y 'chill out'.

Complejidad técnica

Los del Actur no serán los primeros pisos de alquiler asequible de Zaragoza. Ese honor lo tendrán los de Valdespartera, donde se están levantando otros 388.

Los 194 de la calle Quimera de Oro estarán acabados en el primer trimestre de 2027, mientras que los otros 194 de Los Pájaros se terminarán antes del verano.

Dos de los obreros, en el edificio. E. E.

Los del Actur, no obstante, son especialmente 'apetecibles'. Situados a escasamente un kilómetro del centro comercial Gran Casa y con el tranvía literalmente en la puerta, todo apunta a que tendrán muchas 'novias'.

También han sido los más complejos. Inicialmente estaba previsto construir un sótano, pero las dificultades para aparcar en la zona han hecho que, finalmente, se haya optado por hacer dos, con un total de 220 trasteros y 216 plazas de aparcamiento. ¿El problema? El Ebro y sus crecidas.

"Se han tenido que hacer cimentaciones especiales e impermeabilizar el segundo sótano. Esto ha supuesto un exceso de tiempo y dinero que repercute en los 75 años de concesión, que empezaron a contar desde que se dio el acta de replanteo", apunta González.

Pero la complejidad no termina ahí. Los del Actur serán los únicos pisos de alquiler asequible en marcha que no tirarán de módulos prefabricados para abaratar costes y acortar plazos. "Necesitábamos grúas potentes, pero no disponíamos de espacio suficiente", resume el responsable.

Tener el tranvía justo enfrente también ha obligado a hacer un estudio acústico "muy importante" y apostar por materiales muy concretos para reducir el ruido de los convoyes. Sobre todo en lo que respecta a la fachada que da a María Zambrano.

Se utilizarán cristales acústicos "muy potentes", mientras que la carpintería será de PVC y las fachadas, de GRC, un sistema de hormigón reforzado que se ha empezado a montar en las últimas horas en la cara más cercana a la CARTV.

Precios y sorteo

Por los pisos de un dormitorio se pedirán entre 315 y 420 euros al mes en función de la renta de los solicitantes, mientras que los de dos habitaciones irán de los 369 a los 491.

El objetivo: que los alquilados no tengan que destinar más de un 30% de su sueldo a la vivienda.

Hasta un 80% estarán reservados para menores de 39 años, un límite de edad que busca ayudar a ahorrar a los jóvenes de cara a la búsqueda de una solución definitiva, ya sea en régimen de compra o de alquiler.

Los responsables recuerdan que el edificio será de vivienda asequible, no social, lo que hará que se deba acreditar un mínimo de sueldo para acceder a las ayudas.

El pliego, concreta Pedro González, no dice nada de que la UTE tenga que hacerse cargo de la selección de los futuros inquilinos, aunque todo apunta a que la elección terminará decantándose por sorteo en aras a la transparencia y para evitar cualquier tipo de suspicacia. "Creemos que va a haber muchísima demanda", admite.

Un verano de obras

Los obreros trabajarán todo el verano para llegar a los plazos y conforme pasen los meses, el número de personas a pie de obra irá a más.

Las 40-45 actuales aumentarán hasta las 80 o 100 conforme se vayan quemando etapas y se vaya llamando a los gremios.

Por el momento, se ha ejecutado en torno a un 50% de la obra.