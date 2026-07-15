Debate del Estado de la Ciudad de Zaragoza, en directo: InPower Electric se implantará en Zaragoza con 120 empleos
La alcaldesa se enfrenta este miércoles al último Debate sobre el Estado de la Ciudad de su mandato.
Más información: Chueca esboza el futuro de Zaragoza más allá de 2027 frente a un PSOE que tratará de sacar punta de sus ‘tropiezos’
El Ayuntamiento de Zaragoza se prepara para una de las citas más señaladas en el calendario municipal: el Debate sobre el Estado de la Ciudad.
La alcaldesa Natalia Chueca se enfrentará este miércoles, 15 de julio, a su último examen antes de las elecciones. La regidora deberá defender sus aciertos, intentando sortear las grandes polémicas que rodean a algunos de sus grandes proyectos, como Giesa y el Parque de Atracciones de Zaragoza, a los que, sin duda, se agarrará la oposición.
Chueca pasará lista de la transformación urbana que ha logrado poner en marcha su Gobierno, con grandes reformas como la del Coso, Avenida Valencia, el nuevo estadio de La Romareda, la regeneración del Huerva o el impulso a la vivienda pública (de la mano con el Gobierno de Aragón).
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InPower Electric instalará una fábrica en Zaragoza con 120 empleos
Natalia Chueca ha anunciado en su discurso que la compañía InPower Electric implantará en Zaragoza su nueva fábrica de sistemas de conversión de potencia, que verá la luz a principios de 2027.
La empresa invertirá 10 millones de euros en esta nueva planta, en la que creará 120 puestos de trabajo.
"La economía de Aragón va a crecer más de un 2% en 2027, y va a crear 26.500 nuevos empleos. Zaragoza se consolida como la capital del nodo digital del sur de Europa. Más inversión, más empleo y más futuro", ha resaltado.
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Chueca se anima a seguir bajando la deuda de Zaragoza
La alcaldesa de Zaragoza ha destacado como uno de sus hitos al frente de la ciudad la reducción de la deuda, pese a "ser la ciudad con menor presión fiscal".
"Después de casi 40 años, Zaragoza ha recuperado la autonomía financiera. Son 708 euros por persona, casi la mitad que cuando llegamos en 2019. Se puede hacer más con menos, sin hipotecar presente ni futuro. Es nuestro modelo, frente al despilfarro del PSOE", ha afirmado.
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La alcaldesa agradece a Vox su "oposición constructiva"
Natalia Chueca ha tenido palabras de agradecimiento hacia Vox por su apoyo a los presupuestos y por ejercer una "oposición constructiva".
"Ningún vecino entendería que Zaragoza estuviera bloqueada. Les animo a seguir por ese camino. La alternativa son gobiernos de izquierdas que subían impuestos y endeudaban la ciudad", ha afirmado.
Igualmente, Chueca se ha dirigido hacia su equipo y hacia el presidente de Aragón, Jorge Azcón, a quien agradece la cercanía que recibe desde el Gobierno de Aragón.
"Gracias, presidente, por atender siempre la llamada de Zaragoza. Él tuvo el honor de ser alcalde y sabe lo difícil que es contar con alianzas entre el Ayuntamiento y el Pignatelli. Hoy es parte del pasado. Hoy sumamos esfuerzos", ha destacado.
En este sentido, la alcaldesa lo ha contrastado con la Diputación de Zaragoza, el bastión del PSOE de Sánchez Quero, cuya vicepresidenta, Teresa Ladrero, está entre las invitadas.
"Contrasta con el desprecio de la Diputación de Zaragoza. No renunciaré a defender a mis vecinos. Confío en que esta relación cambie cuando el PP gobierne la Diputación de Zaragoza", ha dicho Chueca.
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Chueca defiende su mandato: "Transformación, calidad de vida, gestión y palabra"
Natalia Chueca ha defendido sus tres años de mandato, en los que, dice, se ha cumplido el 90% de su programa electoral gracias a "escuchar a los vecinos".
"Esta transformación no es casual, sino fruto de una gestión responsable y de escuchar a los vecinos, barrio a barrio. Han transcurrido 3 años desde que ganamos las elecciones con una contundente mayoría, que se definen con: transformación, calidad de vida, gestión y palabra". ha afirmado.
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Chueca abre el debate con un dardo a Sánchez
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha abierto el debate con un dardo a Sánchez, 24 horas después de la condena a su hermano.
"La democracia no se limita a crear una marca de ropa anunciada por influencers. Nosotros daremos confianza ante los ciudadanos frente a un Gobierno de España que agoniza", ha aseverado.
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Llega el presidente de Aragón, Jorge Azcón
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ya se encuentra en el Ayuntamiento de Zaragoza para presenciar el discurso de su sucesora al frente de la capital aragonesa.
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Todo listo en el salón de plenos del Ayuntamiento
Todo preparado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza para que dé comienzo el Debate sobre el Estado de la Ciudad.
Numerosos invitados instituciones se dan cita en el Ayuntamiento, como el presidente de Aragón, Jorge Azcón, o el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán.
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La izquierda quiere hurgar en la herida
El PSOE aprovechará el Debate sobre el Estado de la Ciudad para dibujar un escenario muy distinto al que plantee Natalia Chueca.
Los socialistas sostienen que, tres años después de la llegada de Natalia Chueca a la Alcaldía, Zaragoza es una ciudad con "más desigualdad, más abandono en los barrios y menos ambición" para afrontar los grandes retos de futuro.
Zaragoza en Común, por su parte, se muestra expectante ante la posibilidad de que la alcaldesa "nos anuncie algún evento nuevo en el que hacerse algún vídeo o más fotos".
Eso sí, Tomás no desaprovechará la oportunidad de utilizar la sesión para denunciar que el Gobierno de PP y Vox ha priorizado, a su juicio, los intereses privados frente a las necesidades de la mayoría.
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Chueca intentará vender sus éxitos
Chueca pasará lista de la transformación urbana que ha logrado poner en marcha su Gobierno, con grandes reformas como la del Coso, Avenida Valencia, el nuevo estadio de La Romareda, la regeneración del Huerva o el impulso a la vivienda pública (de la mano con el Gobierno de Aragón).
Pero la alcaldesa también deberá sortear las grandes polémicas que rodean a algunos de sus grandes proyectos -como Giesa y el Parque de Atracciones de Zaragoza- y que la oposición no dudará en sacar a la palestra.
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El último examen de Natalia Chueca
Dentro de 10 minutos comenzará en el Ayuntamiento de Zaragoza el último Debate sobre el Estado de la Ciudad de Natalia Chueca, su gran examen final que estará ya marcado de forma inevitable por las elecciones municipales de 2027.
El Debate sobre el Estado de la Ciudad se iniciará a las 10.00 en el salón de plenos del Ayuntamiento con un extenso discurso de la regidora en el que hará balance de su primer mandato como alcaldesa.