Debate del Estado de la Ciudad de Zaragoza, en directo: InPower Electric se implantará en Zaragoza con 120 empleos

El Ayuntamiento de Zaragoza se prepara para una de las citas más señaladas en el calendario municipal: el Debate sobre el Estado de la Ciudad.

La alcaldesa Natalia Chueca se enfrentará este miércoles, 15 de julio, a su último examen antes de las elecciones. La regidora deberá defender sus aciertos, intentando sortear las grandes polémicas que rodean a algunos de sus grandes proyectos, como Giesa y el Parque de Atracciones de Zaragoza, a los que, sin duda, se agarrará la oposición.

Chueca pasará lista de la transformación urbana que ha logrado poner en marcha su Gobierno, con grandes reformas como la del Coso, Avenida Valencia, el nuevo estadio de La Romareda, la regeneración del Huerva o el impulso a la vivienda pública (de la mano con el Gobierno de Aragón).