La concejal no adscrita insta a Chueca a no dejarse arrinconar ni por la "cutre izquierda" ni por Vox: "Hace falta autocrítica"

Marisa Gaspar, este miércoles, durante su intervención. E. E.

La concejala no adscrita, Marisa Gaspar, ha sido la única voz que, además de cal, ha dado una de arena a Natalia Chueca en el Debate del Estado de la Ciudad.

Aunque le ha pedido "más autocrítica y prudencia" y le ha preguntado directamente si se ve capaz de llevar a buen puerto todos los proyectos que acumulan problemas y polémicas, la tránsfuga le ha reconocido que "se le nota que ama la ciudad y quiere que luzca".

Sobre todo viniendo "de la época de oscuridad del Gobierno de la izquierda", algo, en su opinión, "de agradecer".

Gaspar ha pedido a la alcaldesa que no se deje arrinconar "por la cutre izquierda". Pero tampoco por quienes este último año "se están retratando con la izquierda un día sí y otro también"; los que tuvieron tres meses bloqueada la ciudad sin presupuestos "esperando instrucciones de Madrid".

Se refería a sus excompañeros de Vox, con quienes no mantiene ninguna buena relación.

Con todo, ha recalcado que la capital no debe ser tratada como una empresa y que es ahí donde el Gobierno de Chueca "ha cojeado".

En contraposición, ha pedido más atención para las personas mayores y sin hogar y ha reclamado más ayudas a la rehabilitación.

Como ejemplo ha puesto el plan Zamoray-Pignatelli, que ha propuesto extender a otros puntos de la capital.

En otro orden de cosas, ha alertado del posible cierre del matadero y de lo que podría suponer para la marca 'Ternasco de Aragón', y ha censurado las críticas contra el uso de la plaza del Pilar para grandes eventos.

"Es como cuando ibas a casa de tu abuela y no te dejaban usar el salón", comparaba.

Es más, cree que hay que hacer una apuesta más decidida por la cultura.

Por ello, cree que el foco "no debería ser otro que el bienestar de los ciudadanos".

En su respuesta, Chueca ha querido agradecerle el buen tono aunque no estuviesen en todo de acuerdo. "Al menos reconoce que hay cosas que estamos haciendo bien y son positivas y otras que no. Entiende que hemos cambiando 16 años de izquierda en esta ciudad", le contestaba.