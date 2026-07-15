El Ayuntamiento encargará un estudio a la Universidad para conectar Arcosur y el Este-Oeste de Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado también durante el Debate sobre el Estado su intención de mejorar la conexión de los barrios de la ciudad.

Así, el Ayuntamiento encargará a la Universidad de Zaragoza un estudio técnico para analizar las posibilidades de desarrollo de nuevos corredores de transporte público urbano de alta capacidad en la ciudad, en especial en la conexión hacia Arcosur y la línea Este-Oeste entre Delicias y San José.

Se barajarán otras opciones, más allá de una ampliación del tranvía.

El trabajo, de carácter preliminar y estratégico, servirá como base para evaluar distintas alternativas de mejora de la movilidad y facilitar la planificación de futuras actuaciones municipales.

800.000 habitantes

"La ciudad de los 800.000 habitantes y los nuevos desarrollos en el sur, este y oeste de la ciudad exigen planificación a medio plazo. Quiero que los pasos que demos sean firmes y sé que cuento con el compromiso del Gobierno de Aragón", ha afirmado la alcaldesa.

Natalia Chueca ha enfatizado que "Zaragoza necesita certezas y no promesas vacías. Esta colaboración con la Universidad nos enseñará el camino a seguir con garantías técnicas y económicas".

El estudio de la Universidad tendrá una duración prevista de entre cuatro y cinco meses y será desarrollado por el Grupo de Investigación en Transporte y Logística (GITEL) de la Universidad de Zaragoza.

La investigación partirá del análisis de la situación actual de la movilidad en Zaragoza y de los principales retos derivados del crecimiento urbano, la necesidad de mejorar la conectividad entre distintos barrios y la integración con otros modos de transporte.

Dos nuevas unidades en la Línea 1

Más allá de esto, la regidora ha anunciado también una mejora para la línea 1 del tranvía, con la adquisición de dos nuevas unidades que llegarán en 2028.

"Con estas serán cuatro las nuevas unidades incorporadas al servicio, lo que aumentará un 20% la capacidad para el transporte de viajeros", ha asegurado Chueca.