Zaragoza recuerda a las víctimas del hotel Corona de Aragón, todavía sin resolver: "Vuestro dolor fue el gran olvidado"

Homenaje en el Ayuntamiento de Zaragoza a las víctimas del hotel Corona de Aragón Chus Marchador Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza ha vuelto a mirar este domingo a una de sus heridas más profundas. En un acto cargado de recogimiento, el Ayuntamiento ha homenajeado a las víctimas del atentado del Hotel Corona de Aragón, 47 años después de la tragedia que dejó en torno a 80 fallecidos y otro centenar de heridos.

La ceremonia, celebrada en el Ayuntamiento de Zaragoza y presidida por la alcaldesa, Natalia Chueca, reunió a representantes municipales, autoridades civiles y militares, efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Bomberos, además de familiares de las víctimas y asociaciones vinculadas a su memoria.

El homenaje ha servido para subrayar el compromiso institucional con la memoria, la verdad y la dignidad de quienes sufrieron el atentado del 12 de julio de 1979. Chueca ha apelado a esa deuda histórica que, durante años, pesó sobre las víctimas y sus familias, y ha insistido en que el paso del tiempo no borre lo ocurrido ni debilite la exigencia de verdad.

“Durante demasiado tiempo, vuestro dolor fue el gran olvidado de la memoria colectiva", ha señalado, destacando que, 47 años después de aquella tragedia, "nuestro empeño sigue intacto: trabajamos cada día para que el paso del tiempo no desdibuje vuestro recuerdo ni mitigue la exigencia de la verdad”.

En su intervención, la alcaldesa también ha recordado el largo recorrido judicial que acabó por consolidar el reconocimiento de la naturaleza terrorista del atentado. Ha advertido, además, de que no se puede permitir que la historia se manipule ni que se diluyan las responsabilidades de quienes sufrieron el ataque.

“Tuvieron que pasar tres décadas para que el Tribunal Supremo ratificara lo que las familias siempre supisteis y defendisteis: que lo ocurrido allí fue un atentado”, ha afirmado.

Chueca ha defendido que las instituciones tienen la responsabilidad de proteger la memoria democrática y de transmitir a las nuevas generaciones el impacto que el terrorismo tuvo en la sociedad española. También ha reclamado firmeza frente a cualquier intento de blanquear la violencia o alterar el relato de los hechos.