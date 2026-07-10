Raíces & Trayectorias reúne en Zaragoza a casi 300 personas en torno al liderazgo femenino

Las historias de las trayectorias de siete destacadas directivas han emocionado al público durante la jornada.

Cerca de 300 personas han llenado este viernes el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja durante el evento Raíces & Trayectorias. Un encuentro impulsado por Women in Retail (WiR) y Diesemm, que ha demostrado que existe una forma diferente de hablar de liderazgo.

Una mañana cargada de emoción, inspiración y aprendizaje en la que siete mujeres referentes han compartido las historias personales que han marcado sus vidas y sus trayectorias profesionales.

La inauguración oficial ha corrido a cargo de Marian Orós Lorente, consejera del Área de Políticas Sociales y concejala delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, y de Benito Tesier, presidente de CEOE Aragón. Mientras que de la clausura se ha encargado María Jesús Lorente, presidenta de CEPYME Aragón.

Unos destacados representantes institucionales que han puesto en valor la iniciativa de Women in Retail (WiR) por la importancia de seguir generando espacios que visibilicen referentes femeninos y promuevan la igualdad de oportunidades desde el ámbito empresarial y social.

Ponentes y representantes instituciones en el evento 'Raíces & Trayectorias' Alberto Casas.

Lejos del formato tradicional de conferencias o mesas redondas, Raíces & Trayectorias ha vuelto a sorprender con una propuesta innovadora y profundamente humana.

Cada protagonista ha reconstruido su recorrido vital y profesional a través de cinco fotografías personales, compartiendo con el público los momentos que cambiaron su vida, las decisiones más difíciles, los errores, las renuncias y los aprendizajes que hay detrás de cualquier historia de éxito.

Las protagonistas de esta edición han sido Pilar Damborenea, directora europea OOH de General Mills Iberia; Patricia Lacarte, Global Sales & Digital Lead de Kimberly-Clark; Suzana Curic, Country Leader de Amazon Web Services (AWS) para España y Portugal; Anne Delmas, directora general de Visionlab; Reyes Herce, Head of People & Culture de JD Group Iberia; María Alfonso, cofundadora, directora creativa y CMO de PARIS/64; y Laura Ruiz de Galarreta, directora de Relaciones Institucionales, Asuntos Públicos y Comunicación de IKEA España.

Las siete historias han conectado de forma extraordinaria con el auditorio, que ha respondido con emoción, cercanía y una participación constante durante toda la mañana. Las protagonistas también han mostrado su lado más personal, convirtiéndose en referentes desde la autenticidad y demostrando que el liderazgo también se construye a partir de la vulnerabilidad, la resiliencia y la capacidad de reinventarse.

Cerca de 300 personas han asistido a Raíces & Trayectorias. Alberto Casas.

Un sólido respaldo institucional y empresarial

La cita ha contado con una destacada representación institucional y del tejido empresarial aragonés, reflejo del compromiso de las instituciones y organizaciones empresariales con el impulso del liderazgo femenino y la igualdad de oportunidades que promueve Women in Retail (WiR).

También han acudido al encuentro Ana López, directora general de CEOE Aragón; Cristina García, directora general de Deporte del Gobierno de Aragón; y representantes de las entidades colaboradoras.

La edición de Zaragoza ha contado con el apoyo de Fundación Ibercaja, Directivas de Aragón, la Cámara de Comercio de Zaragoza, CEOE Aragón, CEPYME Aragón ARAME y ADEA, cuyo respaldo ha sido clave para hacer posible una nueva edición de este encuentro.

Un formato disruptivo que sigue creciendo

Con la celebración de este evento en Zaragoza, Raíces & Trayectorias consolida el éxito de un formato que ya ha recorrido Vigo, A Coruña, Valencia y Zaragoza, reuniendo a más de 1.300 asistentes y dando voz a 30 mujeres protagonistas que han compartido sus historias personales y profesionales.

Las siete ponentes de la jornada con el público asistente. Alberto Casas.

Su propuesta rompe con los esquemas tradicionales de los eventos sobre liderazgo para ofrecer una experiencia cercana, emocional e inspiradora, donde las personas ocupan el centro del escenario y las historias reales sustituyen a los discursos convencionales.

Un modelo que se ha consolidado como una de las iniciativas más innovadoras del panorama nacional en torno al liderazgo, el talento y el desarrollo profesional.

"Vivimos rodeados de historias de éxito, pero rara vez conocemos el camino que hay detrás. En RAÍCES queremos poner el foco en las personas antes que en los cargos, porque son precisamente las decisiones difíciles, los errores y los aprendizajes los que construyen a los grandes líderes. Compartir esas experiencias genera referentes mucho más reales, cercanos e inspiradores", ha afirmado Cristina Delgado, fundadora y presidenta de Women in Retail (WiR).

Networking para seguir creando conexiones

La jornada ha concluido con un espacio de networking que ha reunido a ponentes, asistentes, representantes institucionales y profesionales de distintos sectores en un ambiente distendido, favoreciendo el intercambio de experiencias y la creación de nuevas conexiones profesionales.

El aperitivo ha estado acompañado por un cóctel ofrecido por Fundador, patrocinador del encuentro y, durante la mañana, los asistentes han podido disfrutar de un stand de la marca zaragozana Pop It.

Con esta cuarta edición, Raíces & Trayectorias reafirma su vocación de seguir dando visibilidad a mujeres referentes que inspiran desde la autenticidad y demuestran que las historias personales son una poderosa herramienta de transformación. Una iniciativa que cerrará su gira nacional en Vigo el próximo 30 de octubre.