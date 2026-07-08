Zaragoza lleva a la plaza del Pilar las pantallas gigantes para ver el España-Bélgica del Mundial

Zaragoza celebrará por todo lo alto el partido del España-Bélgica del Mundial. La alcaldesa Natalia Chueca ha anunciado este miércoles en sus redes sociales que la cita del viernes tendrá lugar en la plaza del Pilar, "como muchos ciudadanos han pedido".

Este viernes a las 21.30, coincidiendo con el partido, tendrá lugar el concierto de Aitana en el Príncipe Felipe, por lo que el Consistorio ha tenido que barajar otras opciones para que todos los zaragozanos animen juntos a la selección española.

Según ha señalado la regidora, en la plaza del Pilar se pondrá "una pantalla gigante y otras secundarias" para que nadie se pierda detalle del partido en el que España se juega pasar a semifinales.

Además, el espacio se adaptará para acoger a miles de personas con baños portátiles y una oferta hostelera que, por el momento, se limitará a los establecimientos de la zona. La plaza del Pilar cuenta con un aforo máximo de 45.000 personas.

El pasado lunes, más de 5.400 ciudadanos disfrutaron del partido contra Portugal en el Príncipe Felipe. Un encuentro en el que la selección española consiguió pasar a cuartos de final. Y, dada la fiesta que se desató a partir del minuto 91 del juego, desde este martes el Ayuntamiento lleva barajando varias opciones para volver a retransmitir el encuentro por todo lo alto.

Ya en 2010 el salón de los zaragozanos acogió pantallas para retransmitir la final del Mundial contra Holanda, en la que La Roja ganó su primera estrella. Además, la plaza del Pilar fue Fan Zone en 2022, cuando La Romareda fue el escenario del encuentro entre España-Suiza de la UEFA.