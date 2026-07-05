Es oficial: Zaragoza destina 466.000 euros a nuevas ayudas para impulsar la innovación en el comercio y la hostelería

El Ayuntamiento de Zaragoza destinará 465.976 euros a una nueva convocatoria de ayudas para fomentar la innovación en el comercio, la restauración y la hostelería.

Las subvenciones podrán solicitarse a partir de mediados de esta semana, una vez se publiquen las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.

La convocatoria financiará proyectos que mejoren la competitividad de los pequeños negocios mediante la incorporación de nuevas tecnologías, la digitalización, la creación de nuevos servicios o la mejora de la experiencia del cliente y de la gestión empresarial.

Podrán acceder a estas ayudas personas trabajadoras autónomas, microempresas, pequeñas empresas y asociaciones empresariales de los sectores del comercio, la restauración y la hostelería con actividad y establecimiento abierto al público en Zaragoza.

Las empresas deberán contar con menos de 50 trabajadores y una facturación inferior a 10 millones de euros.

El presupuesto se divide en 225.000 euros para gastos corrientes y 240.976 euros para inversiones, con el objetivo de apoyar tanto el desarrollo de nuevos proyectos como la adquisición de equipamiento y herramientas tecnológicas.

Entre las actuaciones subvencionables figuran la implantación de herramientas digitales, la automatización de procesos, el desarrollo de plataformas tecnológicas, la optimización logística, la mejora de la organización empresarial, la formación especializada y proyectos destinados a incrementar la eficiencia y la competitividad de los establecimientos.

Desde la puesta en marcha de este programa en 2020, y sumando la convocatoria de 2026, el Ayuntamiento habrá destinado 6,4 millones de euros a ayudas para la innovación en el pequeño comercio y la hostelería.

En la convocatoria del pasado año se financiaron 35 proyectos.

El consejero de Economía, Carlos Gimeno, ha destacado que estas ayudas buscan "reforzar la capacidad de adaptación de unos sectores estratégicos para la economía y la vida de los barrios". Además, ha señalado que el objetivo es acompañar a los pequeños negocios en su proceso de transformación e impulsar su competitividad ante los nuevos retos del entorno económico y digital.