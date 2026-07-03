Zaragoza pide que El Tubo sea declarado Bien de Interés Turístico: "Es la carta de presentación de la ciudad"

El Gobierno municipal ha solicitado que El Tubo de Zaragoza sea declarado Bien de Interés Turístico. Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha detallado que se pretende conseguir la denominación antes de las fiestas de esta zona emblemática que tendrán lugar en septiembre.

"El Tubo forma parte de la forma de ser de Zaragoza. Es historia, es gastronomía, es vida en la calle y una de las mejores cartas de presentación de la ciudad para quien nos visita", ha asegurado la regidora, acompañada por la directora general de Turismo y Hostelería en Aragón, María Nogueras; la concejal de Cultura, Sara Fernández; el presidente de la Junta Municipal del Casco Histórico de Zaragoza, Armando Martínez; entre otras autoridades.

El Consistorio ha impulsado el correspondiente expediente administrativo ante el Gobierno de Aragón, órgano que deberá tramitar y resolver la declaración. La regidora ha explicado que la solicitud se fundamenta en los valores de "originalidad, valor cultural y social y en la capacidad de atracción de visitantes que tiene El Tubo".

Con esta denominación, se pretende "reforzar la proyección de un espacio que no solo es una zona de hostelería, sino un auténtico producto turístico de la ciudad y un símbolo de la vida social zaragozana", ha asegurado Chueca. Y es que, como se suele decir, cuando alguien visita Zaragoza lo primero que pregunta es dónde está la basílica del Pilar y lo segundo dónde está El Tubo.

Y es que, ubicada en pleno Casco Histórico, esta zona de tapeo se caracteriza por muchas cosas más allá de su gastronomía. Su entramado de calles estrechas, los pasajes y establecimientos tradicionales son detalles que le otorgan una personalidad propia.

Las calles Mártires, 4 de agosto, Libertad, Estébanes, Cinegio, Blasón Aragonés, Ossau, plaza Sas y Pino forman parte de este entorno que ha sabido mantener su esencia original y, al mismo tiempo, adaptarse al paso del tiempo y a las nuevas demandas del visitante y del sector turístico.

Valor histórico

La memoria que acompaña la solicitud pone de relieve el valor histórico, urbanístico y arquitectónico de El Tubo, donde se conservan vestigios de distintas épocas, desde restos romanos hasta elementos medievales, mudéjares, góticos, renacentistas, eclécticos o modernistas.

Entre sus referencias patrimoniales destacan la iglesia de San Gil Abad, Puerta Cinegia, patios góticos y renacentistas como el pasaje de Los Giles, casas históricas, la residencia vinculada a Santiago Ramón y Cajal o establecimientos emblemáticos con importantes elementos de arte modernista como Casa Lac, fundada en 1825, considerado el primer restaurante de España ya que ostenta la licencia de hostelería más antigua del país; o El Plata, antiguo café cantante que conserva la actividad.

Junto a ese valor material, el expediente subraya también la importancia social y etnográfica de El Tubo como espacio de convivencia, memoria colectiva y transmisión de costumbres. La cultura del tapeo, el uso activo del espacio público, la sociabilidad intergeneracional y la continuidad de establecimientos tradicionales convierten este entorno en un ejemplo de patrimonio vivo, estrechamente ligado a la identidad local.

El Tubo cuenta con unas fiestas propias impulsadas por la Asociación de Empresarios del Sector "El Tubo", que además desarrolla otras muchas acciones de dinamización, así como otras vinculadas con el medio ambiente como "El Tubo #PorElClima", para acercarse a la neutralidad climática y cero emisiones.

El Tubo constituye además un gran dinamizador de la hostelería local, en concreto del Casco Histórico. Según los datos aportados por la asociación en la memoria, se han generado 302 puestos de trabajo directos y 1.100 indirectos, con unas plantillas medias de 5,5 trabajadores. Además, la facturación media global es de casi 20 millones de euros.

Desde el punto de vista turístico, El Tubo representa uno de los espacios más reconocibles para quienes visitan Zaragoza. Su atractivo reside en la combinación de patrimonio urbano, gastronomía, hospitalidad, diversidad de oferta y ambiente popular, lo que contribuye directamente al posicionamiento de Zaragoza como destino urbano, cultural y gastronómico. Además, su localización estratégica en el corazón de la ciudad, próxima a los principales hitos patrimoniales y turísticos, refuerza su papel como elemento tractor del Casco Histórico.