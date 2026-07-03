Zaragoza instala cámaras con IA en los cruces de carril bici peligrosos: así funcionan los dispositivos

Uno de los cruces que ya cuenta con esta tecnología en el Picarral. E.E Zaragoza

Zaragoza no para de mejorar la seguridad en sus calles. Este mismo viernes, el Ayuntamiento ha estrenado una novedosa tecnología en uno de los cruces de carril bici en el barrio del Picarral.

Esta nueva herramienta beneficiará tanto a los ciclistas como a los conductores. Así lo ha explicado esta mañana la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, quien ha explicado que estas cámaras están dotadas de inteligencia artificial para detectar la aproximación de vehículos de movilidad personal y bicicletas en la zona.

Estas, ha detallado Gaudes, cuentan con una señal luminosa que sirve para avisar a los conductores a la hora de realizar el giro cuando, en el mismo cruce, está pasando una bicicleta.

Este sistema se ha puesto en marcha esta mañana en dos intersecciones de la avenida San Juan de la Peña, en el Picarral, que son peligrosas para los ciudadanos. Estos puntos serán seleccionados por diferentes criterios como, por ejemplo, si los giros a la derecha son comprometidos o hay obstáculos visuales.

Antes de incorporar este sistema, el Ayuntamiento ya realizó una prueba piloto en camino de las Torres con Madre Vedruna, donde se instaló un dispositivo similar en noviembre de 2025.

Funcionamiento

El sistema utiliza una cámara con inteligencia artificial instalada en el cruce para detectar la presencia de bicicletas y patinetes en tiempo real. Este dispositivo analiza la imagen mediante tecnología térmica, por lo que puede funcionar tanto de día como de noche y en condiciones de poca visibilidad.

La IA identifica el tipo de usuario de la vía (bicicletas, peatones, coches, etc.) y, mediante una zona de detección previamente configurada, reconoce únicamente los vehículos de movilidad personal autorizados, como bicicletas y patinetes.

Cuando la cámara detecta una bicicleta o patinete dentro de la zona definida, genera una señal que se envía al controlador del cruce. Esta señal eléctrica activa la iluminación de la señal para indicar la presencia del ciclista.

El sistema puede configurarse para tener en cuenta otros criterios, como la dirección de circulación, la velocidad o el tiempo que permanece el usuario en la zona, evitando activaciones innecesarias y garantizando que la señal solo se encienda cuando corresponde.

Más medidas

Coincidiendo con la activación de este sistema basado en la inteligencia artificial, el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto también en funcionamiento nuevas balizas luminosas en el trazado tranvía, en concreto en la Plaza Bámbola, que forma parte del entorno escolar Colegio Público Valdespartera.

Además, la instalación de los nuevos pasos de peatones inteligentes se inició el 25 de mayo con los primeros trabajos en los cruces de Carlos Marx–Isla de Lanzarote y Pablo Neruda–Ana María Suárez.

El consistorio también trabaja en la expansión de otras medidas en favor de la accesibilidad, con más de 1.700 unidades de dispositivos acústicos en 867 pasos de peatones, y se mantiene una estrategia anual de ampliación por fases para garantizar cobertura integral. Tanto en 2025 como este ejercicio, el proyecto contempla 60 nuevas unidades.