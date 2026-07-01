La DPZ hace un último intento por salvar la feria taurina del Pilar: "¿A quién le interesa que no haya toros en Zaragoza?"

La Diputación de Zaragoza va a hacer un último intento para conseguir que haya feria taurina en las próximas Fiestas del Pilar. La institución va a pedir al TSJA medidas cautelares ante la anulación del pliego de condiciones para la explotación de la plaza de toros de La Misericordia, con el objetivo de poder continuar la licitación.

Esta ha sido la segunda vez que el Tacpa ha tumbado el pliego del concurso público para adjudicar la gestión de la plaza, lo que puede suponer que no haya corridas de toros ni vaquillas durante las próximas Fiestas del Pilar del mes de octubre.

En concreto, las empresas Tauroemoción y Nautalia pidieron la nulidad del pliego, al entender que se configuró como un contrato patrimonial cuando la naturaleza real del contrato es de concesión de servicios, y que reproducía el mismo esquema que ya fue declarado nulo en el mes de febrero.

Este tribunal ya anuló el primer concurso, que tenía la intención de regular la calidad de los festejos, el número de corridas o el precio de los abonos. En este segundo intento, la Diputación lanzó una nueva licitación que solo tenía en cuenta el desembolso económico del adjudicatario.

Se establecía un canon mínimo en 2026 de 150.466,87 euros, mientras que en 2027 ascendería a 527.867,38 euros, con posibilidad de un año más de prórroga.

“¿Qué personas e intereses hay detrás?”

Llegados a este punto, desde la DPZ se cuestionan “qué personas e intereses” hay detrás de esta batalla contra los pliegos de la plaza de toros.

“Debemos parar a pensar por qué un pliego idéntico al del año 2022 no sirve en el 2026, por qué un pliego que es arrendamiento patrimonial en unas comunidades autónomas sirve y en Aragón no, y por qué una empresa que está explotando una plaza, como es la de Valencia, exactamente con las mismas condiciones, recurre el pliego en Zaragoza”, ha cuestionado el diputado delegado de la plaza de toros, José Carlos Tirado.

Por ello, desde la DPZ señalan directamente al PP por buscar “una oportunidad espléndida” para “utilizar esto de manera política y torticera”.

El PP cree que la DPZ se ha “alineado con los antitaurinos”

Mientras, el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, ha responsabilizado al Gobierno de la Diputación Provincial de "poner en serio riesgo" la celebración de la Feria del Pilar de 2026, consecuencia de “meses de advertencias desoídas y de una gestión que ha ido acumulando errores”.

“Desgraciadamente está sucediendo exactamente todo lo que advertimos hace meses. Por primera vez, el Gobierno de esta institución se ha alineado con los antitaurinos para que Zaragoza se quede sin festejos taurinos mayores, sin festejos populares, sin emboladores, sin roscaderos y sin recortadores durante las Fiestas del Pilar”, ha afirmado Celma.

Chueca: “Es muy grave”

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha vuelto a ofrecer a la DPZ que cedan la gestión de la plaza de toros al Ayuntamiento.

“El PSOE es uno de los pocos contratos que tenía que licitar y no ha sido capaz. Va a dejar a los zaragozanos sin toros y sin vaquillas”, ha señalado.