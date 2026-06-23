El Ambigú de Zaragoza se hace con el premio al Mejor Paquito de Ternasco de Aragón 2026

Pedro Martín y Daniel Fernández, chef ejecutivo y segundo de cocina de El Ambigú con Arancha Simón, consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón. Gabi Orte IGP Ternasco de Aragón

La Ruta del Paquito de Ternasco de Aragón 2026 ya tiene ganador. Tras la muy disputada final celebrada ayer, lunes 22 de junio, en el restaurante Gayarre de Zaragoza, el Paquito Tonnato, de El Ambigú, se hizo con la victoria.

El Paquito Tonnato se ha coronado como Mejor Paquito de Aragón y de Zaragoza. Es un bocadillo de pierna de cordero IGP Ternasco de Aragón asada y fileteada, con mahonesa de atún y brotes verdes, en pan de cristal.

Han recogido el galardón Pedro Martín y Daniel Fernández, chef ejecutivo y segundo de cocina de El Ambigú. Les ha entregado el premio Arancha Simón, consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón.

El Paquito de El Ambigú representará a Aragón en la final nacional Mejor Paquito de España que la Interprofesional INTEROVIC celebrará en septiembre.

El Paquito Tonnato de El Ambigú es el Mejor Paquito de Ternasco de Aragón 2026. Gabi Orte. IGP Ternasco de Aragón.

Junto a este galardón se han entregado los premios a Mejor Paquito de Huesca y de Teruel, que se han ido a Ontiñena y Alcañiz.

La Taberna Aragonia ha sido la galardonada oscense con su Paquito Goyo. Un bocadillo en pan árabe de sémola, con cordero IGP Ternasco de Aragón asado, crema de sus sesos, emulsión de ajo asado y encurtidos. Han recogido el premio Patricia Canalis, Inés Tisaire y Ángel Tisaire.

En Teruel el premio ha ido para La Esquinita de Boltaña con su Paquito Chocolatero. Un bocadillo de guiso de pierna y paletilla de cordero IGP Ternasco de Aragón, con alcaparras, chocolate con almendras y Katsuobushi, en pan artesano aromatizado con ajo, romero y tomillo.

El bocadillo más popular de Aragón

Juan Carlos Brun, ganadero y presidente del Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón, ha querido destacar que “cada año La Ruta del Paquito va a más, no solo en cuanto al número de participantes, de bocatas vendidos, o del número de localidades, sino también en la calidad de las propuestas y la versatilidad del Ternasco de Aragón”.

Al acto de entrega de premios han asistido representantes del Gobierno de Aragón, de las asociaciones de hostelería y turismo de las diferentes provincias, de las empresas productoras y comercializadoras del Ternasco de Aragón, de los distribuidores habituales, y de los medios y canales de comunicación.