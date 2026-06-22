Un nuevo apagón deja sin luz a buena parte de Zaragoza durante unos minutos: del centro a varios barrios afectados

Semáforo del centro de Zaragoza sin luz E. E.

Minutos antes de las 14.00 horas se produjo un corte del suministro eléctrico en varios puntos de Zaragoza, que se alargó durante unos 15 minutos, según la zona.

El centro de Zaragoza se ha quedado sin luz durante unos minutos. Comercios, viviendas, semáforos y negocios se han apagado de repente, minutos antes de las 14.00 horas.

La imagen ha recordado a la vivida el 28 de abril de 2025, con el apagón nacional. La situación ha afectado a barrios de todos los puntos, como San Francisco, Actur o el centro de la ciudad.

Diez minutos después, hacia las 14.05 horas, el suministro eléctrico comenzó a restablecerse poco a poco y de forma progresiva.

Según las primeras informaciones facilitadas desde el 112, el apagón se ha debido a una avería en una subestación eléctrica. Técnicos de Endesa están trabajando en la zona.

En total, habría 38.470 clientes afectados, que han ido recuperando el suministro progresivamente.

De forma inmediata, la Policía Local se ha desplegado en las principales vías e intersecciones de la ciudad, como plaza Paraíso, avenida Césareo Alierta y San José, Tenor Fleta, avenida de las Torres, Puerta del Carmen o plaza de Europa.

Noticia en actualización

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