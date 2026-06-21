Confirmado por el Ayuntamiento: el 66% de los vecinos de Zaragoza tiene un parque a menos de 300 metros de su domicilio

Los análisis desarrollados por la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica Universidad de Zaragoza y la Oficina de Infraestructura Verde del Ayuntamiento sitúan en el 66% la población con acceso a un parque en menos de 300 metros de su domicilio.

La distancia media entre la población y un parque, jardín o espacio natural es de 148 metros, según los estudios realizados a escala de portal y edificio.

Zaragoza cuenta con más de 11 millones de metros cuadrados de zonas verdes urbanas, 171.138 árboles y una infraestructura verde concebida como una red continua que conecta barrios, espacios naturales y zonas de estancia.

El acceso de la ciudadanía a los espacios verdes constituye uno de los principales indicadores de calidad urbana, salud pública y adaptación al cambio climático.

Los estudios desarrollados conjuntamente por la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza permiten disponer hoy de una radiografía detallada de la accesibilidad de la población a la infraestructura verde de la ciudad, basada en metodologías de análisis territorial que se vienen aplicando y perfeccionando desde hace más de dos décadas.

Según estos trabajos, realizados a escala de portal y edificio, el 66% de las personas empadronadas en Zaragoza dispone de un parque a menos de 300 metros de su domicilio y la distancia media hasta un parque, jardín o espacio natural es de 148 metros.

Estos resultados reflejan una accesibilidad significativamente superior a la que ofrecen algunos estudios comparativos recientes elaborados a escala estatal, cuyos criterios se centran exclusivamente en parques de más de una hectárea y utilizan unidades territoriales más amplias para el cálculo de distancias.

Los especialistas que colaboran en estos análisis consideran que este tipo de estudios comparativos resultan útiles para abrir el debate sobre el derecho a la naturaleza en las ciudades, pero advierten de que no siempre reflejan con precisión la realidad de modelos urbanos complejos como el de Zaragoza.

La infraestructura verde de la capital aragonesa no se limita a los grandes parques, sino que integra jardines, plazas, calles arboladas, corredores verdes, riberas, espacios naturales y zonas de estancia que funcionan como una red conectada y complementaria.