Cuarte licita la ejecución de la primera fase del Parque Fluvial del Río Huerva

El Ayuntamiento de Cuarte de Huerva ha abierto el proceso de licitación para la ejecución de la primera fase del proyecto Parque Fluvial del Río Huerva. Una actuación estratégica destinada a recuperar ambientalmente el entorno fluvial, mejorar la integración del río en el municipio y reforzar la protección frente a inundaciones.

La actuación permitirá intervenir en aproximadamente 670 metros lineales del cauce del río Huerva, entre el puente de la Constitución y el entorno del complejo deportivo municipal. Los trabajos previstos incluyen actuaciones de renaturalización, recuperación de ecosistemas degradados, creación de nuevos espacios de estancia y mejora del comportamiento hidráulico del cauce para minimizar los daños derivados de futuras crecidas.

Elena Lacalle, alcaldesa de Cuarte de Huerva, ha señalado que “este proyecto representa una de las actuaciones más importantes para el futuro del municipio. Queremos recuperar el río para los vecinos, mejorar la calidad ambiental de nuestro entorno y seguir avanzando en la protección frente a episodios meteorológicos extremos”.

La actuación responde a las conclusiones de los estudios impulsados por el Ayuntamiento tras los graves episodios de lluvias torrenciales registrados en 2023. Los estudios pusieron de manifiesto la necesidad de mejorar la capacidad hidráulica y la resiliencia de las riberas del Huerva frente a futuras avenidas.

El proyecto contará con cuatro fases. La primera forma parte de un proyecto valorado en más de 5,4 millones de euros que transformará progresivamente el corredor fluvial del río Huerva a su paso por Cuarte, convirtiéndolo en un gran espacio ambiental, deportivo y de protección.

Para su ejecución íntegra, el Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno de Aragón una subvención por importe de 2.087.701,04 euros. Desarrollan así el protocolo general suscrito el 7 de mayo de 2024 entre ambas administraciones para la adecuación de las riberas del río Huerva a su paso por el casco urbano, impulsando la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático y la mejora de la seguridad hidráulica. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de julio a las 10.00 horas

“Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para que este proyecto sea una realidad cuanto antes. Hemos cumplido todos los pasos administrativos necesarios y ahora estamos preparados para iniciar las obras en cuanto la financiación quede definitivamente consolidada”, ha concluido la alcaldesa.