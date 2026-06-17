Natalia Chueca anuncia 600 nuevas Bizis, una operación baldosas y 9.000 farolas led a 11 meses de las elecciones

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado este miércoles tres proyectos en los que va a trabajar en los 11 meses de mandato que le quedan por delante antes de las próximas elecciones municipales. Así lo ha anunciado en rueda de prensa sobre el balance de 3 años de mandato.

Uno de los anuncios principales ha sido la ampliación del servicio Bizi Zaragoza con la llegada de 600 nuevas bicis públicas eléctricas a lo largo de 2027. Esto va a suponer el incremento con 3.100 bicis de la red municipal "que este año ya llega a todos los barrios de la ciudad".

La ampliación de este servicio estaba prevista según los pliegos para 2030, sin embargo, "el éxito" de estas ha impulsado que se adelante a 2027.

El objetivo de este incremento, según ha subrayado Chueca, es "tener más bicicletas en las estaciones y atender mejor el servicio en hora punta".

Por el momento, en el plan no está previsto que haya nuevas estaciones sino que si se tiene que hacer una ampliación será ya en algunas de las 276 ya existentes.

De esta forma, ha destacado el buen funcionamiento de Bizi Zaragoza ya que la ciudad se ha consagrado como la que "más uso hace de la bici pública en España". Según los últimos datos, en mayo se superaron los 10 millones de usos.

Operación Baldosas

A este anuncio en materia de movilidad se suma otro en urbanismo con la ampliación de presupuesto para mejorar las condiciones y el mantenimiento de las calles de Zaragoza.

A los previstos 1,2 millones de euros para el asfaltado en la Operación Asfalto Verano, Chueca ha anunciado el incremento de presupuesto en esta materia para llegar a más calles durante todo el año. Esta operación asfalto dará comienzo en diciembre.

A esta se suma la novedosa Operación Baldosas con un presupuesto de 1 millón de euros para cambiar las baldosas rotas o reparar las ya existentes. Así como 500.000 euros para la Operación Baches para mejorar la calzada y 70.000 euros para caminos rurales.

8.999 farolas led

En esta misma línea, Natalia Chueca ha apostado por seguir impulsando el proyecto Reluzes que está en estos momentos vigente y ha acturado en 9.619 farolas para sustituirlas por tecnología LED. Esta ha logrado reducir 2 millones de euros la factura de luz, según ha expuesto la primera edil.

El impulso de una segunda fase con el proyecto ReluzyDos tiene por objetivo la intervención en 8.999 farolas, la adecuación o renovación integral de 72 cuadros eléctricos y la incorporación de todos los elementos auxiliares necesarios para completar la modernización de la instalación.