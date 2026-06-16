Una filial de LaLiga se encargará de instalar la megafonía, tornos y fibra óptica de La Nueva Romareda

La sociedad promotora de La Nueva Romareda ha adjudicado este martes el contrato para dotar al futuro estadio de toda su infraestructura tecnológica. La actuación supondrá una inversión de 2,99 millones de euros y será ejecutada por la Sociedad Española del Fútbol Profesional, filial de LaLiga, mientras que la financiación correrá íntegramente a cargo de la sociedad La Nueva Romareda SL.

El contrato forma parte de la tercera fase del proyecto constructivo del nuevo estadio y contempla el diseño, instalación y puesta en marcha de todos los sistemas tecnológicos necesarios para acoger competiciones oficiales de fútbol y otros grandes eventos deportivos.

Entre las actuaciones previstas destacan los sistemas de telecomunicaciones, seguridad, audiovisuales, equipamiento deportivo y la infraestructura eléctrica asociada. El objetivo es integrar todos estos elementos en una única red tecnológica que garantice el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa de seguridad y prevención de la violencia en el deporte.

Uno de los capítulos más relevantes será el de seguridad y control de accesos. El estadio contará con tornos de entrada y un sistema de videovigilancia basado en cámaras megapíxel de 360 grados. Tanto los tornos como las cámaras serán propiedad de la empresa adjudicataria, que asumirá su mantenimiento y reposición en caso de obsolescencia sin coste adicional para la sociedad.

Además, se habilitarán dos circuitos cerrados de televisión. El primero estará destinado a la supervisión de accesos y gradas desde la Unidad de Control Organizativo (UCO), equipada con consolas y un videowall. El segundo será gestionado directamente por el Real Zaragoza para complementar las labores de vigilancia.

En el apartado audiovisual, La Nueva Romareda dispondrá de un doble sistema de megafonía, tanto para situaciones de evacuación como para eventos y espectáculos. El contrato también incluye la instalación y configuración de los sistemas que darán soporte a los futuros videomarcadores del estadio.

Las retransmisiones televisivas constituyen otro de los aspectos clave del proyecto. El recinto estará preparado para cumplir con los máximos estándares de producción audiovisual gracias a una red de fibra óptica específica y a la instalación de conexiones fijas para las cámaras de televisión. Todo ello permitirá enlazar las posiciones de retransmisión con el denominado TV compound, la zona técnica donde se ubican las unidades móviles de televisión.

La actuación contempla asimismo la configuración de la red de datos y de los sistemas de ciberseguridad, incluyendo la gestión de accesos y su integración con la infraestructura tecnológica del club.

Por otro lado, se instalarán los equipamientos deportivos exigidos por LaLiga y la UEFA, respaldados por una red de cableado específica, cuadros eléctricos, racks y sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) para garantizar el funcionamiento de todos los servicios críticos.

El plazo máximo de ejecución será de 14 meses desde la firma del acta de replanteo. El calendario prevé dos meses para la redacción y aprobación de la documentación técnica, cuatro meses para la integración del proyecto con el resto de las obras y ocho meses para la instalación y puesta en servicio de los sistemas.

La adjudicataria no solo se encargará del montaje, sino también del mantenimiento de las instalaciones hasta el 31 de diciembre de 2030, año en el que España será una de las sedes de la Copa del Mundo de fútbol.

Los trabajos se desarrollarán de forma paralela a la construcción del estadio y a la urbanización de su entorno. Además, el contrato apuesta por reutilizar parte de los equipos que actualmente funcionan en el estadio modular provisional, el Ibercaja Estadio. Su desmontaje, traslado e integración en La Nueva Romareda correrán a cargo de la adjudicataria y permitirán aprovechar material valorado en alrededor de 140.000 euros.