Va a entrar en vigor: ayudas de hasta 6.000 euros para rehabilitar tu casa en Zaragoza a partir del 30 de junio

El Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado una inversión de 8 millones para una nueva convocatoria de ayudas para rehabilitación de viviendas de uso residencial para 2026 y 2027. Se trata de un plan que será sometido este viernes a votación en el consejo de Administración de Zaragoza Vivienda.

El objetivo de esta línea de ayudas, según lo ha explicado la alcaldesa Natalia Chueca, busca mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética y promover la salida al mercado de viviendas de alquiler asequible en la ciudad.

La regidora lo ha definido como "un esfuerzo sin precedentes" del Gobierno municipal "para garantizar que los zaragozanos vivan en hogares más confortables, eficientes y, sobre todo, accesibles".

El programa operará bajo un régimen de concurrencia competitiva simplificada. Es decir, que las solicitudes válidamente presentadas se atenderán por riguroso orden de entrada hasta agotar los fondos disponibles.

Cuatro grandes líneas de ayudas

La convocatoria se estructura en cuatro grandes líneas de ayudas, diseñadas para abarcar de forma integral las necesidades del tejido residencial de la capital aragonesa.

La primera, de eficiencia energética, cubrirá el 80% del coste de cada una de las obras integrales que se realicen en edificios (dotada esta parte con 4 millones). También cuenta con una partida de 250.000 euros para obras en vivienda que mejoren el aislamiento (ventanas y muros), y cuyo coste total se cubrirá al 50%.

La segunda línea de ayudas están dirigidas a mejorar la accesibilidad de edificios (con 2.500.000 euros, cubriéndose el 40% de cada obra) y de viviendas (con 250.000 euros, cubriendo el 50% del coste). En todas las operaciones el límite de coste que se cubrirá será de 6.000 euros.

La tercera, para ayudas complementarias por vulnerabilidad, cuenta con un presupuesto total de 250.000 euros y ofrece apoyo para vecinos con rentas más limitadas (3,5 veces el IPREM ponderado). Además, se ofrecerá una cobertura adicional cuando el propietario sea altamente vulnerable (igual o menor el 2,5 del IPREM).

La última está dirigida al programa de alquiler ALZA. Se destinarán 750.000 euros y cubrirá entre el 60% y el 80% (con un máximo de 8.000 euros) del coste de obras de adecuación en el interior de viviendas.

Plazos

Todas las solicitudes se presentarán de forma online a través de la Plataforma de Ayudas a la Rehabilitación de Zaragoza Vivienda, siendo imprescindible la firma electrónica de los documentos mediante el sistema wallet ID.

De forma excepcional, y para combatir la brecha digital, el Ayuntamiento habilitará asistencia y presentación en formato digital desde la Unidad de Información de Zaragoza Vivienda (calle San Pablo, 48).

Con el fin de optimizar el procesamiento, los plazos de apertura se han dividido en dos fases: a partir del 30 de junio de 2026 se podrán solicitar las ayudas destinadas a actuaciones individuales en el interior de las viviendas, y a partir del 15 de octubre de 2026 se abrirá el proceso para los grandes proyectos de comunidades en edificios residenciales, así como las ayudas complementarias a rentas limitadas.

El periodo de presentación se extenderá para todas las líneas hasta el 31 de diciembre de 2027, quedando supeditado a la disponibilidad del crédito. Si el presupuesto de alguna de las líneas no se agota, las bases prevén que el sobrante pueda redistribuirse hacia otras líneas con mayor demanda.