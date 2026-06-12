El PSOE pide a Chueca un grupo de trabajo para recuperar el Parque del Agua de cara al 20 aniversario de la Expo

Lola Ranera, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, en las Playas de la Expo. PSOE Zaragoza

Un grupo de trabajo para recuperar las zonas de la Expo antes del 20 aniversario de la muestra, esta es la petición que han trasladado al equipo de Gobierno municipal desde el PSOE Zaragoza.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha denunciado, durante una visita al Parque del Agua, "el abandono de esta zona de la ciudad" y ha reclamado recuperar los proyectos estratégicos para impulsar la ciudad.

"Fue un proyecto estratégico que transformó la ciudad, pero también nos hizo tener otra mirada a la ciudad desde el Ebro, convirtiéndose en nuestra avenida principal y ahora Chueca debe entender que esta zona, que estas playas, que este pabellón de ceremonias, que este parque, que este icono, no pueden estar abandonados", ha señalado.

La socialista ha pedido a la alcaldesa de Zaragoza "que dedique el mismo esfuerzo que dedica al parque Grande al parque del Agua, el parque más grande de la ciudad" y que lo haga "de la mano de la Asociación Legado Expo y otras que creen en este espacio verde".

Ha solicitado así la creación de un grupo de trabajo para avanzar en su regeneración y poder celebrar el vigésimo aniversario "con dignidad, orgullo y sentimiento de identidad lo que fuimos y lo que somos".

Además, ha recordado que el PSOE presentó ya hace seis meses una moción, junto a la Asociación Legado Expo, para reivindicar el Parque del Agua y las señas de identidad de la Expo, que fue rechazada por PP y VOX.

Una propuesta que pedía una mesa con expertos, con técnicos, con trabajadores medioambientales para dar un impulso a toda la zona del Parque del Agua, "pero PP y Vox decidieron que este Parque no era importante para la ciudad".

Falta de planificación postExpo

Por su parte, desde el Gobierno municipal han lamentado que el PSOE "no planificara la postExpo y que no haga autocrítica porque la Zaragoza que dejó después de 2008 es un conjunto de equipamientos judicializados o abandonados, con concesiones que ni pagaban cánones de explotación pese a la inversión millonaria procedente del bolsillo de los zaragozanos".

"No obstante, frente al gasto de 'nuevo rico y sin planificación' del PSOE, el Gobierno del Partido Popular está tratando de desjudicializar, buscar nueva vida a equipamientos como en el caso del Canal de Aguas Bravas -que está adjudicado- y a mantener un entorno del que no se pensó el día después de la inauguración de la Expo Internacional que tan importante fue para la ciudad", han concluido.