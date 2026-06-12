La lucha contra las ratas continúa en el centro de Zaragoza: "Paseaba por la acera como Pedro por su casa"

La lucha contra las ratas continúa en Zaragoza. En esta ocasión, los pequeños roedores se han dejado ver en la zona del Coso, en pleno centro de la ciudad.

Marcos López, vecino de la zona, denuncia a este diario que "volviendo a casa por la noche el miércoles pasado apareció una rata paseando por la acera como Pedro por su casa".

Asegura, entre risas, que "ya son parte del vecindario" y que, incluso, "te acompañan mientras vas solo por la calle", bromea.

Denuncia así una situación que dice que "se ha visto por la zona en repetidas ocasiones ya" y pone de ejemplo otra aparición que él mismo vivió al encontrarse otro de estos animalillos "escachado contra el suelo".

"Esta era pequeña, pero es asqueroso", reclama señalando un video al que ha tenido acceso este diario.

Eso sí, pese a que a estas pequeñas apariciones, desde el Ayuntamiento se han incrementado los trabajos contra este tipo de plagas. El pasado mes de mayo, de hecho, se reforzó la campaña preventiva de desratización junto al Instituto Municipal de Salud Pública.

Un incremento del trabajo

Se inició así con un tratamiento que utiliza rodenticida de alta eficacia, con dosis preventivas de entre 40 y 80 gramos por punto, que se incrementan hasta 200 gramos en aquellos emplazamientos donde se detecta mayor actividad o consumo.

En zonas ambientalmente sensibles, como el entorno del río Huerva, se han instalado sistemas Ecobox para mejorar la seguridad del tratamiento y la eficacia del seguimiento.

Además también se está procediendo al trabajo en la superficie con cajas de captura cuyo cebo es crema de cacahuete al uso.

Estos trabajos los lleva a cabo la empresa concesionaria del actual contrato de tratamiento de plagas, Bionext, la cual ha ejecutado el plan en varias calles, arquetas y zonas críticas.

Además se procedió a la revisión de más de 135 arquetas en zonas del Centro, Casco Histórico, Parque Bruil, plaza San Roque o la avenida Cataluña.

Inspecciones

Además los trabajos centrados en las alcantarillas y calles de la ciudad, se procedió a la inspección de 550 veladores de los bares y restaurantes de Zaragoza, con la participación de Horeca y la Asociación de Cafés y Bares. Una tarea que trajo consigo hasta 36 sanciones a establecimientos por no haber realizado la limpieza e inspección.

Desde el Ayuntamiento insisten a la ciudadanía de la importancia de no dejar restos de comida ni basuras en las calles. Tal y como se ha explicado en múltiples ocasiones, por muy rápido que se consigan retirar los residuos por parte del servicio de Limpieza Municipal, estos atraen la presencia de roedores y otras plagas, lo que supone un importante problema de salud pública además de perjudicar a la imagen de la ciudad.

Aseguran desde el Consistorio que todos los avisos que se reciben en materia de Salud Pública se atienden a la mayor brevedad, asimismo animan a aquellos ciudadanos que sean testigos de estas apariciones a que den aviso al Instituto para que se pueda proceder a la desratización en la zona lo antes posible.