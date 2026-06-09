La Z de Zaragoza, gran protagonista de la nueva iluminación de Navidad de la plaza de España

La nueva decoración en el paseo de la Independencia, que se estrenó la pasada Navidad. Ayuntamiento de Zaragoza

Todavía queda un verano por delante y unas Fiestas del Pilar, pero el Ayuntamiento de Zaragoza ya tiene la mirada puesta en la Navidad. Este año habrá más presupuesto (1,5 millones) y mucha más decoración.

La luz llegará a más puntos de la ciudad como la plaza de España, que por primera vez se vestirá para celebrar estas fiestas.

La decoración será, como en el resto de la ciudad, a lo grande. Los árboles contarán con iluminación led, hasta 4.000 leds harán brillar cada uno de los 11 ejemplares de la plaza.

Pero esto no es todo. Las farolas se unificarán con el espíritu navideño, pero con orgullo maño. De cinco de estas estructuras colgará un gran arco luminoso con la 'Z de Zaragoza'. Estarán a una altura aproximada de 2x2 metros y, como el resto de decorado, podrán ser de tonos cálidos, dorados o, incluso, de colores.

Junto a estas, habrá otras farolas que se vistan con ornamentos más clásicos de la época. Cinco arcos con estrellas o bolas de navidad iluminarán junto a las llamativas Z en una plaza España que se unirá al gran corredor de luz que conectará la ciudad desde la plaza del Pilar hasta el parque Grande José Antonio Labordeta.

Su montaje, eso sí, deberá ser en horario nocturno -entre las 0.30 y las 4.30 de domingo a jueves- ya que por la zona circula el tranvía, al igual que sucede con el techo luminoso que se instalará en el paseo de la Independencia y que se estrenó ya el año pasado.

Más novedades

Además, habrá muchas otras más novedades. La alcaldesa de Zaragoza lo aseguró así este pasado viernes en sus redes sociales, adelantando que junto con la plaza de España, la calle Alfonso tendría nueva iluminación este año.

Concretamente, en esta popular y céntrica vía se instalará un nuevo techo luminoso. Además, se creará un nuevo corredor de luz que unirá la plaza San Miguel y la iglesia de San Pablo.

Y es que, aunque todavía quedan muchos meses hasta que toda la ciudad brille como nunca, Zaragoza debe prepararse con meses de antelación para cumplir los plazos y poder engalanar a lo grande sus calles, plazas y avenidas principales.

Sobre todo, porque, tal y como lo recordó la regidora el pasado viernes, "solo el año pasado tuvo un impacto de 76 millones en los comercios de la ciudad". Cifra que se intenta volver a superar.

Es por eso que el Consistorio ya ha lanzado a licitación el contrato para el suministro, instalación, mantenimiento y desmontaje del alumbrado ornamental de la próxima campaña de Navidad 2026-2027. El presupuesto total base de licitación que asciende a 1.516.647,88 euros.

Como en años anteriores, y para asegurar una correcta gestión y eficiencia en el montaje, el contrato se articula en tres lotes independientes que llenarán de magia la ciudad.

Tres lotes de magia

Por un lado, en Lote 1, de alumbrados singulares y el montaje del gran árbol de Navidad, cuenta con un presupuesto base de 1.352.538 euros. Este lote asume el mayor volumen de la decoración.

Comprende el alquiler, transporte, montaje, legalización, mantenimiento y desmontaje de instalaciones en viales y plazas. Su mayor atractivo reside en el montaje y desmontaje del imponente árbol de Navidad en forma de cono de 21 metros de altura, propiedad del Ayuntamiento, así como la instalación de espectaculares techos luminosos.

Por otro lado, el Lote 2 hace referencia a los motivos navideños individuales 3D y cuenta con un presupuesto de 151.250 euros. Está destinado exclusivamente a la instalación, realización de acometidas eléctricas y mantenimiento de elementos luminosos tridimensionales ubicados en la calle.

Por último, el Lote 3 sirve para la asistencia técnica y supervisión, dotado con 12.859,88 euros, y garantiza la máxima seguridad técnica del proyecto. La empresa adjudicataria supervisará, coordinará y colaborará en los trabajos para asegurar el perfecto estado de la seguridad estructural, eléctrica y mecánica de todo el alumbrado de la ciudad.

El inicio del suministro y montaje se llevará a cabo el 1 de octubre de 2026 (o tras la firma del contrato si la fecha fuera posterior). La inauguración del alumbrado se dará a partir del 20 de noviembre de 2026 y se concluirá las fiestas, como siempre, el 7 de enero de 2027.

Todo el decorado deberá haberse desmontado antes del 29 de febrero de 2027.

Además, durante el periodo festivo, las luces engalanarán Zaragoza diariamente en un horario de funcionamiento que irá ininterrumpidamente desde las 17.30 (u ocaso solar) hasta la 1:00.