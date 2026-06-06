Luz verde a la Operación Asfalto de Zaragoza: estas son todas las calles que se mejorarán este 2026

Las máquinas, trabajando en el asfalto de las calles de Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza tiene ya lista su Operación Asfalto 2026.

El Ayuntamiento ha anunciado este sábado que se saca ya a licitación "un ambicioso contrato que permitirá ejecutar campañas de mejora y asfaltado con mayor agilidad, de manera más extensiva y sostenida en el tiempo, superando la limitación de las tradicionales campañas estivales".

"Con la suma del nuevo acuerdo marco de hasta 14,4 millones de euros, la ciudad afianza un modelo de gestión pública ágil, eficiente y volcado en las necesidades reales de sus ciudadanos, convirtiendo a la ciudad en un referente en mantenimiento y seguridad vial", ha destacado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.

Esto se traducirá en una mejora directa de la seguridad vial para conductores y peatones, la reducción de la contaminación acústica y el embellecimiento del espacio público.

Para materializar esta estrategia, el Gobierno de la ciudad ha aprobado la apertura de este procedimiento de adjudicación del acuerdo marco de obras de pavimentación de calzadas en el viario público, una herramienta de contratación que contará con unos 14,4 millones de euros (IVA no incluido), con una duración inicial de dos años y dos eventuales prórrogas de un año cada una.

El procedimiento, tramitado de forma ordinaria y abierta, parte de un presupuesto base de licitación inicial de 8.712.000 euros (IVA incluido) para sus dos primeros años de vigencia. Al tratarse de un acuerdo marco, "permitirá al Ayuntamiento activar contratos basados de manera rápida y eficiente a medida que surjan las necesidades y se acredite la disponibilidad de crédito", ha especificado el edil.

Para garantizar la especialización y capacidad de respuesta, el contrato se ha dividido en dos lotes estratégicos:

El primero, centrado en los grandes proyectos de asfalto, engloba las obras de pavimentación asfáltica en el viario del municipio de Zaragoza.

Está destinado a proyectos de presupuesto inferior a 5.404.000,00 euros y cuenta con un presupuesto base de licitación de 7.744.000,00 euros (IVA incluido) para los dos primeros años. El valor estimado total, sumando posibles prórrogas, asciende a 12.800.000 euros sin IVA.

El segundo contempla proyectos de pavimentación menores y se centra en obras de pavimentación en el viario de Zaragoza. De acuerdo con el Consistorio, está enfocado a proyectos de presupuesto inferior a 500.000,00 euros.

Este lote 2 tiene un presupuesto base de licitación de 968.000 euros, con IVA incluido y un valor estimado de 1.600.000 euros sin IVA.

"Para asegurar la competencia y disponibilidad de ejecución, cada uno de los lotes tendrá un máximo de tres empresas adjudicatarias", ha dicho Serrano.

Luz verde

En la misma reunión del Gobierno de Zaragoza también se ha dado luz verde a la licitación de la Operación Asfalto 2026.

El contexto económico global ha obligado al Ayuntamiento a realizar un esfuerzo extraordinario. Para compensar la acusada subida de los precios del crudo en los mercados internacionales, el Consistorio ha incrementado el presupuesto previsto inicialmente para este proyecto en casi un 20%.

"Lejos de recortar el alcance de las obras, el Gobierno de Natalia Chueca ha buscado soluciones de financiación rápida para mantener intacto su compromiso con los barrios de nuestra ciudad", ha recordado el titular de Urbanismo.

Así, este verano se invertirán 1,2 millones de euros destinados a asfaltar más de 26.000 metros cuadrados de vía pública. En total, las máquinas trabajarán en 36 calles repartidas de forma equitativa por 14 distritos de la ciudad, garantizando que las mejoras lleguen a todos los rincones de Zaragoza.

La relación de calles propuesta se ha hecho de la manera más equilibrada y racional posible conforme a las necesidades expresadas por cada una de las Juntas Municipales y Juntas Vecinales que componen la totalidad de la ciudad, en lo que se refiere a su suelo urbano consolidado, y el análisis posterior de los técnicos municipales.

Para la confección también se usan las aportaciones y sugerencias realizadas por la ciudadanía a través de los cauces de información y atención al ciudadano de los que el Ayuntamiento dispone para ello.

Si se atiende al reparto de calles por distritos, las zonas con mayor número de metros cuadrados de renovación asfáltica este verano serán El Rabal, con 4.753 m², seguido de Actur Rey Fernando, con 2.673 m², Delicias con 2.599 m² y Oliver Valdefierro con 2.598. Les siguen San José, con 2.319 m², Centro con 2.197 m² y Torrero con 2.003 m².

Las actuaciones, por distritos

CASCO HISTÓRICO

• ANTONIO AGUSTÍN – entre Coso y Cadena

• POLICARPO ROMEA – entre Coso y Antonio Agustín

CENTRO

• UNCASTILLO – entre Tenor Fleta y n.º 19

• TOMÁS ZUMALACÁRREGUI – entre A. Domenech y Gil de Jasa

• ARZOBISPO DOMENECH – entre Zumalacárregui y Avda. Goya

• GIL DE JASA – entre Alar del Rey y Zumalacárregui

DELICIAS

• AVDA. MADRID – Entre Roger de Flor y Galán Bergua (Vía de Servicio)

• JORDANA – Entre Terminillo y Delicias; y entre Pedro de Luna y Sangenis

• BOLIVIA – entre Pedro de Luna y Sangenis; entre Pº Calanda y San Roque; y entre Inglaterra e Izuzquiza

UNIVERSIDAD

• JUAN JOSÉ RIVAS – Entre San Juan de la Cruz y M. Barbasán

• PZA. SAN FRANCISCO – Entre A. Pique y La Salle

SAN JOSÉ

• NUESTRA SEÑORA DEL AGUA – Entre Lapuyade y Gárate

• ESCULTOR LOBATO – Completa

LAS FUENTES

• AZORÍN – Completa (Semicalzada lado impares)

• SILVESTRE PÉREZ – entre n.º 7 y Salvador Minguijón

LA ALMOZARA

• BERNA – entre Luxemburgo y P. Gargallo

• OSLO - Completa

EL RABAL

• RÍO PIEDRA – Completa

• SOMPORT – entre San Juan de la Peña y Monte Perdido

• MARQUÉS DE LA CADENA – Semiglorieta ubicada frente a C/ Velilla de Ebro

• RICARDO DEL ARCO – entre Arquitecto Lafiguera y D. Agudo

TORRERO

• PLAZA GALLUR – Completa

• HOGAR CRISTIANO – Completa

ACTUR – REY FERNANDO

• RAFAEL ALBERTI – entre n.º 8 y Flora Tristán (aparcamiento)

• JORGE MANRIQUE – entre P. Neruda y n.º 8 (entrada)

OLIVER - VALDEFIERRO

• MARCONI – Completa

• HOMERO – entre Marconi y Madre Barat

• MADRE BARAT – entre A. Nobel y Homero

• LUIS PASTEUR – entre P. Aranda y Homero

• TEODORA LAMADRID – entre Laguna Azorín y Fray Luis de León

• FRAY LUIS DE LEÓN – entre T. Lamadrid y M.J. Bosqued

• VEGA - Completa

SANTA ISABEL

• AVDA. SANTA ISABEL – Entre n.º 29 y glorieta sobre Z-40

DISTRITO SUR

• AVDA. ILUSTRACIÓN – Glorieta situada entre J.A. Badín y M.G. Jovellanos

MIRALBUENO

• LAS PALMERAS – entre n.º 49 y Los Almendros

• LOS ALMENDROS – Completa