Los trabajadores del Parque de Atracciones: "No nos ha llamado para ir a partir del 6 de junio. Nos hemos buscado la vida"

Una atracción del Parque de Atracciones de Zaragoza, en una imagen de archivo. El Parque de Atracciones. Zaragoza

El futuro del Parque de Atracciones (PAZ) sigue en el limbo. Supuestamente, está previsto que las instalaciones reabran "progresivamente" al público general a partir del 6 de junio, una vez concluyan los compromisos previamente adquiridos -banquetes y eventos privados- por la empresa de la familia Morte, ahora en concurso de acreedores.

Un hecho que cada vez parece más difícil, pese a que el Ayuntamiento le obliga a continuar la actividad del parque hasta el 3 de noviembre a través de la cláusula 15 del pliego para garantizar que no se pierde la temporada.

Este próximo sábado tendrán lugar las dos últimas comuniones, para las que están llamados a trabajar 11 empleados (de los 81 empleados que se encuentran en un ERTE de más de 100 días). Al frente de la hostelería estarán ocho y se ha contactado con otros tres para las instalaciones del parque, concretamente para el Tiovivo, el Misisipi, el Moncayo, la Mina y el Vertical Twister.

Aunque desde el CC OO aseguran a este diario que, a un día de que se termine el plazo, "no hay más noticias, ni se ha comunicado más trabajo a los empleados a partir del 6 de junio". Motivo por el cual, "la gente se ha empezado a buscar la vida", añaden.

Calendario de reapertura

Este sábado, además, se finaliza el plazo para entregar al Ayuntamiento un calendario de la reapertura de las instalaciones a nivel general. Es decir, un plan a corto plazo de como se va iniciar la temporada en el parque.

En paralelo, la orden de continuidad de la actividad del Parque de Atracciones permanecerá vigente hasta el 9 de noviembre. Moncayo Leisure, participada por Grupo Fénix Entertainment (80 %) y PAZ (20 %), dispondría de plazo hasta el 28 de febrero de 2027 para poner en marcha la temporada. Además, el peritaje de las atracciones elaborado por Jesús Morte determinará el alcance y el valor de los activos con los que cuenta actualmente la empresa.

Un documento que, hasta este jueves, no se ha recibido en el Consistorio. Si el calendario no llega podría haber sanciones.

Esta reapertura en junio está sujeta a dos condiciones clave. Por un lado, al menos el 80% de las atracciones del parque deberá contar con el correspondiente certificado de seguridad.

Además, será necesaria la validación de la situación económica de la empresa por parte del administrador concursal asignado por el Juez (Brexia Legal). Noticias que, según señalan desde el Comité de Empresa, no se darán hasta el 15 de junio, cuando entregue el informe del parque.

El concurso

En estos documentos, el administrador concursal -tras calcular la masa de deudas a los acreedores- confirmará, en primer lugar, si el concurso es fortuito (que no se ha podido evitar la situación de deudas) o culpable (lo que podría tener consecuencias penales).

Además, se señalará si la empresa es viable o no. Si lo es, el siguiente paso será el pago a los acreedores (aquí entran tanto el Ayuntamiento por el canon como los sueldos de los trabajadores), que bien podría ser por lista de privilegiados (estableciendo un orden) o reduciendo las deudas y establecer un calendario de pagos para que PAZ salga a flote de nuevo. Aunque, si es culpable, se podría responder al pago mediante bienes personales.

En cambio, si la empresa no tiene viabilidad entraría en liquidación.

Cabe recordar que PAZ forma parte (con un 20%) de la sociedad Moncayo Leisure (ganadora del concurso para la nueva gestión del parque). Es, así, socio del grupo argentino Fénix Entertainment (80%) con el que deben llegar a un acuerdo satisfactorio sobre las atracciones que pertenecen a PAZ (valoradas en unos 2,7 millones) y deben quedarse en las instalaciones.

Una negociación que se volvió más tensa si cabe aún al descubrir los argentinos que su socio estaba ya, en aquel momento, en concurso de preacreedores. Aunque con confianza o sin ella lo cierto es que para cuando se acabe la temporada el 3 de noviembre, el nuevo concesionario deberá haber entregado la modificación del estudio de detalle y un plan de actuación de mejora.

El objetivo es que las instalaciones puedan abrir, ya con la nueva empresa al mando, entre febrero y marzo de 2027. Es decir, que las inversiones que tienen que hacerse no impidan su apertura.